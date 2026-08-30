NBA／灰狼無意交易迪文森佐 跟腱重傷復健中仍盼季末回歸

儘管迪文森佐（Donte DiVincenzo）因去年季後賽期間遭遇的阿基里斯腱撕裂傷仍在恢復中，灰狼本季並沒有交易他的計畫。迪文森佐目前進入合約最後一年，本季薪資為1250萬美元。

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，灰狼內部對迪文森佐本季稍晚回歸抱持一定程度的期待，但球隊也相當謹慎，不希望給他過早復出的壓力。

溫德霍斯特表示：「我這周和明尼蘇達方面的人談到球隊新賽季期待時，特別討論到那些從阿基里斯腱撕裂傷復原的球員。」

他提到，相關人士也拿里拉德（Damian Lillard）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）作為例子，強調這類傷勢的復原進程非常難以預測。即使球員受傷後已經過了16或17個月，仍不能把任何事情視為理所當然，像泰托姆（Jayson Tatum）去年再度受傷的情況，就是一個提醒。

溫德霍斯特進一步指出：「因此，如果灰狼認為今年可以指望迪文森佐提供大量貢獻，這其實並不實際，而我也不認為他們是這樣想的。不過，我已經採訪NBA24年，你會知道這類情況通常怎麼發展。明尼蘇達雖然沒有對他的復出時間設下官方期待，也沒有施加壓力，但他們內心仍保有一點安靜的希望，希望他能在本季結束前回來，替球隊提供一些幫助。」

他最後也明確補充：「而且要說清楚，他們沒有交易他的計畫。」

迪文森佐上季在灰狼例行賽82場全勤出賽，平均上場30.4分鐘，可以繳出12.2分、4.1籃板、3.8助攻，投籃命中率37.9%。雖然進攻效率並非生涯最佳，但他仍是灰狼輪替中重要的外線、活動力與防守拼圖。

對灰狼而言，迪文森佐的到期合約原本可能具有交易價值，但球隊目前更傾向保留這名後場戰力，等待他的復原狀況。尤其阿基里斯腱撕裂傷對球員爆發力、橫移與比賽節奏影響極大，灰狼不願為了短期需求催促他回歸，也顯示球團在復健安排上採取保守策略。