NBA／庫明加經紀人解釋為何不同意勇士報價 揭湖人搶人失敗原因

庫明加（Jonathan Kuminga）與灰狼隊簽2年1300萬美元合約，遠低外界預期。庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）解釋，為什麼庫明加當年沒和勇士隊簽3年7500萬美元延長合約。

透納提到，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和勇士管理層對是否留庫明加，意見不同，「這大概是史上最怪的談判，名人堂等級總教練說：『你不適合這支球隊。』球隊管理層和老闆說：『我們願意給你年薪2000多萬美元的合約。』」

透納認為庫明加未來還有機會拿到大合約，「把錢擺在籃球前，不是讓你未來賺到更多錢的方法，明年的自由球員市場對他來說會好很多。那些一直想透過先簽後換得到他的球隊，像是國王和公牛，到時都會擁有大量薪資空間。」

根據先前報導，今年休賽季最有機會得到庫明加的球隊是湖人和灰狼，不過湖人若想得到庫明加，必須和老鷹隊談先簽後換，透納解釋，「從純籃球層面來看，灰狼和湖人顯然是最適合他的去處，但我們始終找不到，各方都覺得合理的交易方案。」