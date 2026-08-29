NBA／楊恩都比你「壯」？霍姆葛倫2K27力量全隊最低 抱怨卻慘遭球迷圍攻

雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的身材從進入NBA前就一直是球迷討論焦點，如今連《NBA 2K27》都狠狠補上一刀。最新能力值公布後，這名身高7呎1吋的明星中鋒「力量」竟然只有45，不僅是雷霆全隊最低，甚至比陣中後衛麥肯（Jared McCain）還低7點，讓他本人看到後都忍不住喊：「45力量也太扯了。」

事實上，霍姆葛倫的身材從新人時期就不斷受到質疑。外界長期擔心如此纖細的體型，能否承受NBA禁區的激烈碰撞，但他至今不僅站穩先發，更在2025年幫助雷霆奪下總冠軍，2026年更首度入選明星賽西區替補，早已證明自己能在NBA最高強度的對抗下站穩腳步。然而《NBA 2K27》似乎對他的「肌肉」依舊沒有太大信心。

有趣的是，看到霍姆葛倫自己出面抱怨，網路上的球迷非但沒有替他抱不平，反而瞬間開啟「吐槽大會」。

有平台直接拿《海綿寶寶》中角色秀出細小手臂的迷因圖嘲諷，搭配霍姆葛倫的疑問，「為什麼我在2K27的力量只有45？」，也有球迷把電影《男孩我最壞》角色弗蓋爾（McLovin）的臉合成到霍姆葛倫雷霆7號球衣上，繼續拿他的纖瘦身材開玩笑。

更有球迷狠酸，「這傢伙看起來所有熱量都是靠Red Bull補充的……他應該沒什麼好驚訝吧。」、「老實說，看完他季後賽的表現，他應該慶幸自己不是連總評都只有45。」、「兄弟，快去重訓室吧。」、「他被一個跟自己一樣瘦的人欺負成那樣，所以沒錯，這個能力值很合理，哈哈。」

值得一提的是，霍姆葛倫甚至輸給一票後衛，包括「德國軟豆」（Dennis Schroder，46）、勇士一哥柯瑞（StephenCurry，48）、國王蒙克（Malik Monk，48）、巫師明星控衛楊恩（TraeYoung、50）、拓荒者明星控衛莫蘭特（JaMorant，52）、暴龍奎克利（Immanuel Quickley，54）、76人新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe，57），以及雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，62）。

不過霍姆葛倫真正的《NBA 2K27》整體評價其實沒有這麼慘。儘管力量只有45，他的總評仍達到86，在遊戲百大球員中排名第42，只是相較先前的88稍微下滑。雷霆陣中除了他之外，亞歷山大以97高居頂尖行列，威廉斯（Jalen Williams）則為85。