NBA／控訴K教練無視求助！前雷霆球員辛格勒精神狀態引擔憂

前NBA球員辛格勒（Kyle Singler）最近在社群平台發布許多令人擔憂的影片，公開點名杜克大學名帥K教練（Mike Krzyzewski），無視自己的求助。

辛格勒大學4年都在K教練執教的杜克效力，成為明星球員，曾奪NCAA冠軍。2011年NBA選秀第33順位被活塞隊選中，3季後轉戰雷霆隊，後來簽下5年2500萬美元合約，辛格勒最後一次在NBA打球是2017-18賽季，之後曾到西班牙打球，2019年宣布退休。

辛格勒2024年就被發現疑似有心理問題，如今又發布影片提到，K教練和其他人在他尋求協助時，沒伸出援手，「K教練設計陷害我。他陷害我，我現在什麼都沒有，也沒有房子。我有聯絡教練，但所有人都轉頭不理我，我向教練求助，但他完全無視我的訊息。你們把我的電斷掉、闖進我家、偷我的錢，毀掉我的人生。」

另一段影片辛格勒說：「我的命都受到威脅了。杜克大學也牽涉其中，我甚至看到杜克打我錢的主意，所有人都覬覦我的錢，想殺我。到底怎麼回事？感覺很多人心裡都充滿憤怒、暴力，還想報復。教練，你有一名前球員正遭到不當對待和虐待，你卻什麼都沒做。幫幫我吧。」

辛格勒還聲稱，有人正監視他的住處，還有人凍結他的帳戶，甚至想殺了他。許多球迷認為辛格勒有精神疾病的問題，希望有人能伸出援手。