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NBA／灰狼承諾庫明加「先發」卻藏危機？格林警告：打不好第一個被換

聯合新聞網／ 綜合報導
格林認為庫明加只要效果不好，很可能就是第一個被換下先發的人。 美聯社。
格林認為庫明加只要效果不好，很可能就是第一個被換下先發的人。 美聯社。

前鋒庫明加Jonathan Kuminga）在短暫效力老鷹後，如今以一份兩年1240萬美元的合約轉戰灰狼。不過昔日隊友格林Draymond Green）卻認為，這次看似重新證明自己的機會，背後其實也藏著一項現實風險，只要效果不好，庫明加很可能就是第一個被換下先發的人。

格林近日在自己的Podcast《The Draymond Green Show》談到庫明加的新東家，坦言自己最擔心的就是他在球隊中的「容錯率」。

「我對庫明加唯一擔心的事情就是，如果事情進展得不順利，你會是第一個被拔掉的插頭。但不管怎樣，那裡真的有很多年輕天賦……也有非常驚人的運動能力。」

此外，格林認為灰狼準備將未來押在年輕核心身上，而庫明加這份短約，同樣也是把籌碼押在自己身上的豪賭。

「那裡充滿年輕天賦，他們準備全面押注年輕人，我尊重這個決定。這是一份他在賭自己的合約。外面有消息說湖人也曾經開合約給他……我不知道那是不是真的，但我知道的是，他這次就是在賭自己。」

由於第2年握有球員選項，只要庫明加新賽季打出亮眼表現，明年夏天就有機會跳出合約，再次進入自由市場尋求更大的合約；但如果表現不如預期，他可能又會陷入與今年休賽季類似的處境。

更值得注意的是，格林透露庫明加據傳已經獲得灰狼承諾，將擔任球隊先發4號位，但在格林眼中，「先發承諾」並不代表位置真的穩固。

「據說他們已經承諾讓他擔任先發4號位。但這就是事情開始變得微妙的地方。當你用比較低的薪資加盟一支球隊，結果突然之間，先發陣容開局打得不好，而你就是裡面薪水少很多的那個人。」

「你的薪資，最終會決定一支球隊怎麼對待你。」格林強調。

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