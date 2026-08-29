NBA／本季年薪545萬美元 騎士裁掉22歲潛力前鋒惠特摩

22歲前鋒惠特摩（Cam Whitmore）日前被巫師隊交易至騎士隊，但根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，騎士今天選擇裁掉他。

惠特摩參加2023年選秀前被看好能進入樂透區，但因為傷病疑慮，直到第20順位才被火箭隊選中。

惠特摩生涯前2季在火箭度過，2025-26賽季前被交易到巫師，惠特摩上季在巫師只出賽21場，平均得到9.2分2.8籃板0.7助攻，三分命中率28.6%，之後因右肩血栓整季報銷。

惠特摩本季年薪約545萬美元，騎士如果選擇將薪資攤提成3年，今年團隊薪資就只佔181萬美元。