NBA／灰狼將格林交易至爵士！換回2024首輪第10順位威廉斯

灰狼隊日前確定網羅庫明加（Jonathan Kuminga）加盟，如今再發動交易，用側翼球員格林（Josh Green）加上現金，跟爵士隊換來前鋒威廉斯（Cody Williams）及庫查爾（John Konchar），灰狼將買斷庫查爾的合約並攤提成3年支付。

現年25歲的格林合約還剩1年1468萬美元，上季在黃蜂隊出賽58場，平均僅4.3分，在小鮑爾（LaMelo Ball）交易案被打包送往灰狼。

現年30歲的康查爾合約還剩1年616萬美元，上季出賽56場，平均得到4.4分4.3籃板2.1助攻，但三分命中率僅28.3%，是一名球商和防守出色，但進攻能力不佳的球員。

威廉斯本季年薪601萬美元，下賽季是球隊選項。威廉斯是雷霆明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）的弟弟，2024年首輪第10順位被選中，但發展不如預期，上季出賽67場，平均得到8.8分3.0籃板2.0助攻，三分命中率僅21.4%。

灰狼只需降低210萬美元就能創造迷你中產條例，簽下庫明加。灰狼在這筆交易省下新賽季250萬美元團隊薪資，攤提庫查爾的合約再省400萬美元。因此灰狼目前在第二層豪華稅線下約450萬美元，正式球員名單還是14人。