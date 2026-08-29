快訊

午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

發現長輩疑失智怎麼辦？「別急著拿走存摺」專家教一步步處理財務

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰狼將格林交易至爵士！換回2024首輪第10順位威廉斯

聯合新聞網／ 綜合報導
格林（Josh Green）。 路透
格林（Josh Green）。 路透

灰狼隊日前確定網羅庫明加（Jonathan Kuminga）加盟，如今再發動交易，用側翼球員格林（Josh Green）加上現金，跟爵士隊換來前鋒威廉斯（Cody Williams）及庫查爾（John Konchar），灰狼將買斷庫查爾的合約並攤提成3年支付。

現年25歲的格林合約還剩1年1468萬美元，上季在黃蜂隊出賽58場，平均僅4.3分，在小鮑爾（LaMelo Ball）交易案被打包送往灰狼。

現年30歲的康查爾合約還剩1年616萬美元，上季出賽56場，平均得到4.4分4.3籃板2.1助攻，但三分命中率僅28.3%，是一名球商和防守出色，但進攻能力不佳的球員。

威廉斯本季年薪601萬美元，下賽季是球隊選項。威廉斯是雷霆明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）的弟弟，2024年首輪第10順位被選中，但發展不如預期，上季出賽67場，平均得到8.8分3.0籃板2.0助攻，三分命中率僅21.4%。

灰狼只需降低210萬美元就能創造迷你中產條例，簽下庫明加。灰狼在這筆交易省下新賽季250萬美元團隊薪資，攤提庫查爾的合約再省400萬美元。因此灰狼目前在第二層豪華稅線下約450萬美元，正式球員名單還是14人。

灰狼 爵士

相關新聞

世界盃男籃／渡邊雄太戴「必勝」頭巾視訊入鏡 日本男籃大合照球迷感動

日本男籃迎回八村壘後，立刻打出一場振奮軍心的大勝。2027年世界盃男籃亞洲區第二輪資格賽台灣時間28日在沙烏地阿拉伯吉達開打，日本隊靠著八村壘火力全開，全隊從開賽就掌握節奏，最終以106：78痛宰地主隊，在第二輪資格賽首戰收下一場漂亮的勝利。

NBA／勇士王朝總管邁爾斯揭生涯最難決定：交易伊古達拉很心痛

前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）近日坦言，掌管勇士多年間最讓他難受的一項決定，就是2019年親手送走昔日王朝元老伊古達拉（Andre Iguodala），離開勇士後真正懷念的從來不是那些冠軍戒指，而是一路走來與球員建立的關係。

NBA／最狠「親情防守」？西蒙斯要騎士換來布朗尼：詹姆斯捨不得打爆兒子

《The Ringer》名嘴西蒙斯（Bill Simmons）近日提出一項瘋狂戰術，建議騎士可以準備一項極為特殊的「秘密武器」，將布朗尼（Bronny James）換來，並在季後賽關鍵時刻派他防守父親詹姆斯（LeBron James）。

NBA／本季年薪545萬美元 騎士裁掉22歲潛力前鋒惠特摩

22歲前鋒惠特摩（Cam Whitmore）日前被巫師隊交易至騎士隊，但根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，騎士今天選擇裁掉他。

NBA／灰狼將格林交易至爵士！換回2024首輪第10順位威廉斯

灰狼隊簽下庫明加（Jonathan Kuminga）後再發動交易，用側翼球員格林（Josh Green）加上現金，跟爵士隊換來前鋒威廉斯（Cody Williams）及庫查爾（John Konchar）。

NBA／詹姆斯饒舌有點菜 杜蘭特爆料3首「KD×LeBron」合作曲

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日受訪時透露，他與詹姆斯（LeBron James）不僅在球場上多次交手，早在2011年兩人便私底下一起「組團錄歌」，而且一口氣留下大約3首作品，只是這些歌曲都沒有正式曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。