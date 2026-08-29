NBA／柯瑞傳奇歷史登上大銀幕！動用21台IMAX攝影機記錄「首位4000顆三分」誕生

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）成為NBA首位投進4000顆三分球的傳奇歷程將登上大銀幕，紀錄片《Portrait of an Artist：Stephen Curry》確定將於2026年10月10日在IMAX戲院獨家上映，記錄他完成史無前例里程碑的珍貴時刻。

這部由《Disney》發行的紀錄片，由《Religion of Sports》共同創辦人喬普拉（Gotham Chopra）執導，鏡頭一路跟隨柯瑞挑戰生涯4000顆三分球的過程，為了完整捕捉柯瑞創造歷史的瞬間，製作團隊甚至動用了多達21台IMAX認證攝影機。

柯瑞也親自在社群媒體公布消息，興奮表示，「我們迫不及待想讓大家看看團隊一直以來努力製作的作品，一部記錄我邁向生涯第4000顆三分球旅程的新紀錄片。這部電影將探索我投入一生的比賽背後，那些創造力、自律以及心態。籃球是我深愛的一門技藝，所以當有人把我比喻成藝術家時，我會非常謙卑地接受。」

「但創造力，一直都是我打球方式的核心。達成4000顆三分球是一個不可思議的里程碑，我很感激我們能夠記錄下那個瞬間，以及背後所有的努力、喜悅與目標。」柯瑞補充道。

柯瑞最後也向球迷喊話，「等不及讓大家在最大的銀幕上，親自體驗《Portrait of an Artist：Stephen Curry》。」

本紀錄片邀請多位不同領域的頂尖創作者現身，包括演員戴維斯（Viola Davis）、傳奇音樂製作人魯賓（Rick Rubin）、歌手兼詩人史密斯（Patti Smith）以及音樂家巴蒂斯特（Jon Batiste），從不同角度談論柯瑞球風中的「藝術性」。

導演喬普拉則將籃球場形容為柯瑞的「畫布」，「這部電影就是要捕捉柯瑞，一名永遠在追逐下一件傑作的運動員與藝術家。球場就是他的畫布，我們希望讓全世界看到，是什麼樣永不停歇的創造力與自律，推動著這名史上最偉大的球員之一不斷前進。」

柯瑞與《Unanimous Media》共同創辦人佩頓（Erick Peyton）也強調，他們希望這部作品超越單純的破紀錄紀錄片，讓那些從未、甚至可能一輩子都沒有機會親臨現場觀看柯瑞打球的人，也能透過IMAX感受到他的比賽究竟是什麼模樣。

2025年3月13日，柯瑞在勇士主場大通中心迎戰國王，賽前距離4000顆三分球只差2球，最終他在滿場球迷見證下正式跨越大關，成為NBA歷史上第一位生涯命中4000顆三分球的球員，勇士當天也以130比104大勝國王。