NBA／勇士王朝總管邁爾斯揭生涯最難決定：交易伊古達拉很心痛

前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）近日坦言，掌管勇士多年間最讓他難受的一項決定，就是2019年親手送走昔日王朝元老伊古達拉（Andre Iguodala），離開勇士後真正懷念的從來不是那些冠軍戒指，而是一路走來與球員建立的關係。

邁爾斯近日登上卡森斯（DeMarcus Cousins）、卡特（Vince Carter）與麥格瑞迪（Tracy McGrady）的節目，被問到總管生涯最艱難的決定時，毫不猶豫點名伊古達拉。

「交易伊古達拉。我們必須交易伊古達拉，他當時已經跟著球隊拿了3座總冠軍，因為2019年我們需要簽下羅素（D'Angelo Russell）。而他接受這件事的方式、展現出來的職業態度……如果要說一名球員如何面對如此艱難的事情，我從來沒有看過任何人能像他當時處理得那麼好。」

2019年夏天，杜蘭特（Kevin Durant）決定離開勇士，球隊為了透過先簽後換得到羅素，必須騰出薪資空間，最終將伊古達拉連同選秀資產送往灰熊。

伊古達拉2013年加盟勇士，第一段效力期間長達6個賽季，不僅3度在年度最佳第六人票選排名前4，更在2014-15賽季幫助勇士奪下王朝首冠，自己也獲選FMVP。

邁爾斯回憶，當自己必須面對伊古達拉時，對方沒有發怒，也沒有責怪球團，只是平靜接受這個殘酷的結果。

「伊古達拉看著我，然後對我說：『我明白，你有你必須做的事情。』當然，我相信他心裡一定有很多感受。但這不公平，真的不公平，也不應該是這樣。」

談到這裡，邁爾斯甚至連續兩次強調，伊古達拉值得更好的對待，「當一名球員為你、為你的球隊付出這麼多，而你最後卻做出這樣的決定……他值得更好的。他真的值得更好的，只是當時沒有任何簡單的方法可以繞過這件事。」

伊古達拉被交易至灰熊後並未替球隊出賽，之後在2019-20賽季被送往熱火，甚至再度一路殺進總冠軍賽，但故事最終仍繞回灣區。2021年，伊古達拉重新披上勇士戰袍，並以老將與休息室領袖的角色幫助球隊在2021-22賽季再次奪冠，完成8年內第4冠。

他之後又為勇士效力一季才正式退休，而勇士也在2025年將他的球衣高掛主場上空。即使雙方最終迎來圓滿結局，2019年那次不得不做出的決定，依然留在邁爾斯心中。

「我只是做了我的工作。我最懷念、也最喜歡的是那些人際關係。我不會跟放在家裡的那些冠軍戒指聊天，我也不會去看以前的精華影片。我會打電話給「嘴綠」格林（Draymond Green），我會打給柯瑞（StephenCurry），我也會打給伊古達拉。這才是我真正懷念的東西。」

「所以，當你用那種方式對待一個人的時候，真的會很痛。」邁爾斯強調。