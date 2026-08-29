世界盃男籃／渡邊雄太戴「必勝」頭巾視訊入鏡 日本男籃大合照球迷感動

日本男籃迎回八村壘後，立刻打出一場振奮軍心的大勝。2027年世界盃男籃亞洲區第二輪資格賽台灣時間28日在沙烏地阿拉伯吉達開打，日本隊靠著八村壘火力全開，全隊從開賽就掌握節奏，最終以106：78痛宰地主，在第二輪資格賽首戰收下一場漂亮的勝利。

睽違2年重返國家隊的八村壘，此役完全展現NBA主力前鋒的壓制力。他全場出賽27分42秒，13投11中，三分球4投3中，以高達84.6%的投籃命中率轟下兩隊最高29分，另有4籃板、2助攻，不只進攻端無解，防守與轉換快攻也多次帶動球隊氣勢。

搭配歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）的21分，日本隊不只靠個人能力取勝，更展現出團隊火力平均、攻守節奏明確的成熟度，讓這場客場大勝更具指標意義。

比賽結束後，日本籃協官方社群分享休息室大合照，立即成為球迷熱烈討論的焦點。畫面中八村壘、河村勇輝、富永啟生、富樫勇樹、馬場雄大等球員齊聚一堂，面對鏡頭露出燦爛笑容，展現十足的凝聚力。

最溫馨的是，因傷未能隨隊出征的精神領袖渡邊雄太也沒有缺席這張勝利合照。富永啟生在合照時高舉手機，螢幕上正是渡邊雄太的視訊畫面，這位日本隊長頭上戴著「必勝」頭巾，隔空與隊友同框慶祝。

這個小細節讓不少日本球迷相當感動，紛紛留言大讚「這是多麼棒的團隊啊」、「真的是最棒的合照」、「太令人感動了」、「隊內氣氛太好了」、「渡邊隊長一直都在」、「看大家笑得這麼開心，我也好開心」、「這就是日本隊的團結」、「八村終於可以再次帶著笑容為國家隊效力了」、「大家好像高中生啊」。

目前在F組的排名方面，日本隊5勝2敗僅次於黎巴嫩的6勝1敗，暫居第2，中國和卡達皆為4勝3敗，但對戰取得優勢，排在第3，接著為沙烏地阿拉伯，韓國3勝4敗排名墊底。另一方面，E組的澳洲仍保持不敗之身，伊朗、約旦和紐西蘭都是5勝2敗，菲律賓3勝4敗，資格賽兩個分組的前3名將取得世界盃門票。

日本隊接下來將啟程返國，預計8月31日在東京豐田體育館迎戰卡達，之後就要等到11月才會進行下一個階段的賽事，屆時將對上黎巴嫩和卡達，接著2月底和3月初則是要打最後兩場比賽，對手分別是沙烏地阿拉伯和黎巴嫩。