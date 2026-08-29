NBA／詹姆斯饒舌有點菜 杜蘭特爆料3首「KD×LeBron」合作曲

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日受訪時透露，他與詹姆斯（LeBron James）不僅在球場上多次交手，早在2011年兩人便私底下一起「組團錄歌」，而且一口氣留下大約3首作品，只是這些歌曲都沒有正式曝光。

杜蘭特接受莫曼（Speedy Morman）訪問，被問到過去與詹姆斯一起錄製音樂的往事時，證實兩人合作的歌曲其實不只外界曾經聽過的那一首，「我想應該有3首。」

事情發生在大約2011年，杜蘭特回憶當時他特地前往阿克倫與詹姆斯共同訓練4到5天，而詹姆斯當地正好擁有一間錄音室。更有趣的是，真正把詹姆斯「拐進錄音室」的人，其實是經紀人保羅（Rich Paul）。

「我大概2011年去了阿克倫，跟他一起訓練了4、5天。那裡有一間錄音室，因為其實是我跟保羅把這件事情搞起來的，也是我們說服詹姆斯開始饒舌。」

杜蘭特透露，當時保羅才剛開始經營《Klutch Sports》，甚至還曾試圖招募自己，而兩人因為相當投緣，私底下經常混在一起。

「當時保羅才剛開始《Klutch》，他還想招募我。其實我滿喜歡保羅的，所以我們經常一起出去。我們當時就是一直在饒舌，然後有一天終於說服詹姆斯也來唱。他一進去之後就整個投入了。」

不過杜蘭特也沒有因為對方是詹姆斯就狂吹，反而笑稱「菜鳥詹」剛開始饒舌時其實有些生硬。

「任何人剛開始做一件事情的前幾次，都會有點刻意、有點不自然。但只要找到那個節奏，我覺得他最後一定能掌握。他真的很喜歡饒舌。」

至於當年3首堪稱「杜蘭特×詹姆斯」夢幻合作的歌曲現在究竟去了哪裡，連杜蘭特自己都不知道。

「我不知道，這真的是個好問題。它們應該還在阿克倫那間錄音室的某個地方。可能錄音師或某個人手上還留著。我記得就是他把歌放出來的。錄音師流出其中一首，所以大家才會知道我們曾經做過這件事。」