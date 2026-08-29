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NBA／最狠「親情防守」？西蒙斯要騎士換來布朗尼：詹姆斯捨不得打爆兒子

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯建議騎士將布朗尼換來，在季後賽關鍵時刻派他防守詹姆斯。 美聯社。
西蒙斯建議騎士將布朗尼換來，在季後賽關鍵時刻派他防守詹姆斯。 美聯社。

《The Ringer》名嘴西蒙斯（Bill Simmons）近日提出一項瘋狂戰術，建議騎士可以準備一項極為特殊的「秘密武器」，將布朗尼（Bronny James）換來，並在季後賽關鍵時刻派他防守父親詹姆斯LeBron James）。

「如果你是克里夫蘭，你就用非常低的代價把布朗尼交易過來，讓他回到這裡。詹姆斯現在就在另一支球隊，然後布朗尼就可以一直待在那裡，幾乎成為詹姆斯的『氪石』。」

然而西蒙斯真正看中的並不是布朗尼能靠防守能力鎖死父親，而是詹姆斯身為父親的本能。

「把他派上去，詹姆斯自然就必須稍微收斂一點。因為你是父母，你的本能永遠都是想要保護自己的孩子。我認為這真的是一個很棒的主意。」

西蒙斯甚至拿自己當範例，坦言今天換成他站在相同位置，恐怕很難完全不受影響，「如果要我在2萬名觀眾面前，而且還是一場全國電視轉播的比賽中，讓自己的兒子難堪，我真的會非常掙扎。」

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