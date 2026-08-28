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NBA／歐尼爾是時空旅人？「一通電話」阻止勇士總管拆隊成就王朝

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的歐尼爾（Jermaine O'Neal，右）。 歐新社
勇士時期的歐尼爾（Jermaine O'Neal，右）。 歐新社

勇士王朝2015年正式起飛，總共奪下4座冠軍，前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）透露自己曾差點拆掉球隊，因為歐尼爾（Jermaine O'Neal）一通電話阻止他。

歐尼爾職業生涯18年，效力過7支球隊，平均得到13.2分7.2籃板1.8阻攻。2013-14賽季歐尼爾效力勇士，當年季後賽首輪勇士與快艇隊激戰7場後被淘汰，系列賽結束後，歐尼爾特別打電話給邁爾斯。

邁爾斯回憶那通電話，「不管哪個層級，要找到有領導力的人都很難。歐尼爾是非常好的領袖，他來到球隊後，我們季後賽和快艇打了7場，最後輸掉系列賽。3天後他打電話給我，跟我說：『嘿兄弟，聽我說，千萬不要拆掉這支球隊。』」

當年柯瑞（Stephen Curry）只有25歲，剛開始展現巨星潛力，逐漸扛起球隊第一進攻核心角色。湯普森（Klay Thompson）只有23歲，靠出色防守與驚人三分球能力證明自己值得成為球隊核心。格林（Draymond Green）同樣只有23歲，以場上強勢發聲與出色防守球商著稱，他在那年季後賽展現價值，逐漸站穩球隊輪替。

這套陣容確實很有潛力，但邁爾斯坦言，「我當時心裡會想，這支球隊到底有什麼特別的？我們才剛在季後賽首輪被淘汰而已。」

歐尼爾告訴當時的邁爾斯，「我待過很多隊，也看過很多球季結束後的休息室。這支球隊懂如何面對失敗，而且這次輸球帶給他們的痛苦程度剛剛好。」

邁爾斯最後被歐尼爾說服，保留這套年輕核心，勇士那年開除總教練傑克森（Mark Jackson），找柯爾（Steve Kerr）接掌兵符，執教第一季就率勇士奪下總冠軍，正式開啟勇士王朝。

勇士 歐尼爾

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