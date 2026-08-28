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WNBA／康寧漢脫褲子露屁股轉身「甜美飯撒」 美媒：要禁賽嗎？
WNBA印第安納狂熱隊後衛康寧漢（Sophie Cunningham）因亮眼外型，以及在場上聲援超級球星克拉克，獲許多球迷支持。最近她又因「反對跨性別女性參賽」成為話題人物，脫褲子的畫面也在網路上被瘋傳。
WNBA目前對於「跨性別女性」能否參賽並無明確規定，儘管許多WNBA球員支持跨性別參賽，但康寧漢不隨波逐流，受訪時表態反對跨性別參賽。隨後前NBA球員坎特（Enes Kanter Freedom）與懷特（Royce White）聲稱自己是跨性別，表態將參加WNBA選秀，坎特也在比賽觀眾席與WNBA球員起衝突，並遭到驅逐。
康寧漢被視為這場跨性別爭議話題的起源，今天社群平台流傳一段影片，賽前熱身時他脫褲子露出白色內褲，接著馬上穿好褲子，俏皮地轉身向鏡頭「飯撒」。
這段影片被瘋狂轉發引發網友們熱議，美國體育自媒體「Basketball Ground」發文詢問，「康寧漢應該為了這個被禁賽嗎？」，引發正反兩派網友激烈爭執。
現年30歲的康寧漢身高185公分，本季場均得到8.4分，投籃命中率47.6%創生涯新高，三分命中率44.1%排在聯盟第3。印第安納狂熱官方社群帳號也發文提到，康寧漢是今年最佳第六人的熱門人選。
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