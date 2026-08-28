世界盃男籃／騎士新同學狂砍28分率克國血洗拉脫維亞 德國施羅德領軍退荷蘭

2027年FIBA世界盃歐洲區資格賽第二輪進行中，克羅埃西亞憑藉騎士隊31歲前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja）狂砍28分，以115：80血洗拉脫維亞。

這次拉脫維亞仍沒有勇士明星長人波爾辛吉斯助陣，克羅埃西亞則有溜馬隊主力中鋒祖巴茲、前NBA長人薩里奇以及休賽季以1年底薪合約加盟騎士的赫佐尼亞。

赫佐尼亞本場火力全開，儘管三分球5投0中，仍靠頂級的衝擊力，兩分球8投全進，罰球15中12，攻下全場最高的28分7助攻。祖巴茲本場比賽沒有出手，靠罰球10中6，進帳6分8籃板，薩里奇只拿到2分。

同屬K組的波蘭以106：86輕取以色列，上屆世界盃冠軍德國靠著黃蜂隊後衛施羅德（Dennis Schroder）23分6助攻領軍，以99：83擊退荷蘭。

分組前3可以直接取得世界盃正賽門票，K組目前由波蘭7勝0敗領先，克羅埃西亞和德國6勝1敗，拉脫維亞3勝4敗，荷蘭和以色列都是2勝5敗。