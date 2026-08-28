NBA／盤點「錯過運鈔車」笑柄 庫明加只能排第七、哈登失策成榜首

NBA休賽季除了球員追逐冠軍與新合約，如何做出正確的薪資選擇同樣攸關職涯收入。美媒《Bleacher Report》近日盤點近15年NBA「錯過運鈔車」的最慘痛案例，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）錯過金州勇士開出的3年7500萬美元只能排在第七名。

這份榜單主要評比曾有機會取得高額合約、卻因自身選擇而錯失大筆收入的案例，不包含因重大傷勢導致身價下滑的球員。

庫明加在2025年休賽季與勇士陷入談判僵局，最終在期限前簽下2年4680萬美元合約，附帶第2年球隊選擇權，不過勇士季中將他交易至亞特蘭大老鷹，賽季結束後老鷹直接放棄價值2430萬美元的球隊選擇權，庫明加再度成為自由球員。

直到8月底，庫明加才跟明尼蘇達灰狼簽下2年1240萬美元合約，第2年為球員選擇權，這也代表著他2026-27球季薪資不到610萬美元，相較於原本老鷹可以支付的2430萬美元，單季就少了約1820萬美元。

更「殘念」的是，勇士當初其實曾開出相當優渥的3年7500萬美元合約，若庫明加當時接受，2026-27球季可獲保障薪資2430萬美元，隔年勇士則會握有2610萬美元球隊選擇權。如今他只能以610萬美元的年薪重新證明自己，雖然2027年可成為完全自由球員，但這場薪資拉鋸的代價已經相當明顯，還被「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）酸是簽下「好市多會員合約」和「Podcast合約」。

排名第三的施羅德（Dennis Schröder）也是時常被籃球迷拿出來回味的經典案例。2021年他效力洛杉磯湖人期間，球團曾提出4年8400萬美元延長合約，但他選擇等待休賽季、成為自由球員，沒想到市場反應遠低於預期，他最終只與波士頓塞爾提克簽下1年590萬美元合約。

施羅德(右)當年拒絕湖人大約成為笑柄至今。（美聯社） 美國聯合通訊社

施羅德接下來確實重新站穩腳步，2022年以270萬美元年薪回到湖人，2023年與多倫多暴龍簽下2年2540萬美元合約，2025年再與底特律活塞簽下3年4430萬美元合約。不過從2021年起算的4個球季，他總共賺進約3400萬美元，與當初湖人據報願意提供的8400萬美元相比，仍少了約5000萬美元。

錯過運鈔車的榜首也不令人意外，正是「大鬍子」哈登（James Harden）。2021年，布魯克林籃網向哈登提出3年1.61億美元延長合約，但當時哈登選擇拒絕，原因之一是他原本有機會隔年爭取4年2.27億美元超級合約。

哈登（James Harden）拒絕籃網的延長合約，接下來就被交易送走、損失慘重。 美國聯合通訊社

豈料，僅僅5個月後，籃網就把哈登交易到費城76人。加盟76人後，哈登與老東家休士頓火箭時期高層莫雷（Daryl Morey）再度合作，並接受2年6860萬美元、低於頂薪的合約，協助球團騰出薪資空間補強，而且哈登擁有第二年的球員選擇權，所以他也可以選擇跳出合約，並在下個夏天重新簽下頂薪合約。

但雙方合作很快出現裂痕，2023年自由市場開啟前，哈登與76人關係惡化，他選擇執行選擇權並喊出「吹密」，最後被送往洛杉磯快艇。受到新版勞資協議限制，快艇也無法像過去那般不受限制地砸錢，哈登最終簽下2年7000萬美元合約。

換算下來，哈登原本籃網延長合約涵蓋的3個球季期間，實際只賺進略高於1億美元，與當時可能取得的1.61億美元相比，少了約6000萬美元。雖然哈登生涯累積收入早已突破5億美元，但這筆薪資落差也讓他成為NBA近15年「錯過運鈔車」的最慘痛案例。

諾艾爾當年拒絕獨行俠4年7000萬美元報價後損失慘重。 美聯社

其他入榜球員同樣付出高昂代價，第二名諾艾爾（Nerlens Noel）拒絕達拉斯獨行俠4年7000萬美元報價後，最終只拿到420萬美元合格報價，後續也未能追回差額；第四名哈勒爾（Montrezl Harrell）放棄夏洛特黃蜂4年8000萬美元，改簽湖人2年1900萬美元；第五名穆罕默德（Shabazz Muhammad）放棄明尼蘇達灰狼至少4年4000萬美元的報價，最後只拿到2年340萬美元；第六名莫泰尤納斯（Donatas Motiejūnas）則從原本約4年3500萬美元等級的合約，跌至紐奧良鵜鶘1年150萬美元；第八名馬丁（Caleb Martin）拒絕邁阿密熱火5年6500萬美元，最終只與費城76人簽下4年3500萬美元。