快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃男籃／美國開局一度落後 詹姆斯只拿11分仍擊敗智利

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊後衛詹姆斯（Mike James）。圖／擷取自FIBA官網
美國隊後衛詹姆斯（Mike James）。圖／擷取自FIBA官網

2027年世界盃男籃美洲區資格賽第二輪開打，美國隊客場征戰，以89：71大勝智利，這也是總教練史達茲（Terry Stotts）執掌美國男籃生涯首勝。

開局美國一度以0：4落後，但美國很快穩住陣腳，且在首節最後4分鐘轟出14：0攻勢，取得23：8領先。美國只有首節前3分多鐘處於落後，接下來比賽一路保持優勢，終場以18分之差大勝。

美國以史威德（Cole Swider）攻下19分表現最佳，名氣最響亮的詹姆斯（Mike James）只拿下11分，但傳出7次助攻，摘下5籃板。中鋒羅賓森（Orlando Robinson II）砍進15分。

美國總教練史達茲賽後受訪時談到智利主場的氛圍：「現場氣氛太棒了，球館坐滿了人，球迷也完全投入其中。能走進這樣的球場比賽，真的很棒。」

賽前全勝的巴西今天以90：94輸給多明尼加，墨西哥以112：86痛宰哥倫比亞。分組前3能直接取得世界盃正賽門票，目前美國和巴西都是6勝1敗並列E組第1，多明尼加5勝2敗，墨西哥4勝3敗，哥倫比亞3勝4敗，智利2勝5敗。

詹姆斯 美國 智利

相關新聞

世界盃男籃／八村壘轟29分日媒讚「異次元」 日本主帥：決定比賽能力很重要

快艇隊日本混血前鋒八村壘重返日本男籃，出戰2027年世界盃男籃亞洲區資格賽，八村壘全場13投11中狂轟29分，幫助日本以106：78痛宰沙烏地阿拉伯，日本媒體直呼是「異次元」表現。

世界盃男籃／美國開局一度落後 詹姆斯只拿11分仍擊敗智利

2027年世界盃男籃美洲區資格賽第二輪開打，美國隊客場征戰，以89：71大勝智利，這也是總教練史達茲（Terry Stotts）執掌美國男籃生涯首勝。

世界盃男籃／溫班亞瑪砍22分率法國大勝！熱火小將飆31分助瑞典爆冷退芬蘭

2027年世界盃男籃歐洲區資格賽第二輪開打，「法國隊長」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以身作則，全場攻下22分，率法國以92：67痛宰沒有唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞。另外，熱火隊小將拉爾森（Pelle Larsson）狂轟31分，幫助瑞典以86：81險勝爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的芬蘭。

NBA／勇士再補強側翼 泰瑞簽訓練營合約但拚正式名單有難度

勇士簽下24歲側翼泰瑞，獲Exhibit 10訓練營合約，若無法擠進開季15人名單，預計轉戰G聯盟聖克魯茲勇士，正式留隊難度不低。

NBA／「甜瓜」揭夜生活秘辛！ 連敗就相約脫衣舞俱樂部：是為了兄弟不是豔舞

「甜瓜」安東尼透露，NBA球員相約脫衣舞俱樂部有時是為凝聚隊友情誼、放鬆心情，連敗期間也可能藉此調整狀態，並非外界想像的尋求情色刺激。

NBA／KD先選籃網再反悔認了勇士才最強 坦言忘記有卡森斯

杜蘭特受訪評選生涯最強球隊，先選籃網後改口，坦言忘了卡森斯；他認為2019年勇士紙面戰力最豪華，籃網排名第二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。