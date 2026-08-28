世界盃男籃／美國開局一度落後 詹姆斯只拿11分仍擊敗智利

2027年世界盃男籃美洲區資格賽第二輪開打，美國隊客場征戰，以89：71大勝智利，這也是總教練史達茲（Terry Stotts）執掌美國男籃生涯首勝。

開局美國一度以0：4落後，但美國很快穩住陣腳，且在首節最後4分鐘轟出14：0攻勢，取得23：8領先。美國只有首節前3分多鐘處於落後，接下來比賽一路保持優勢，終場以18分之差大勝。

美國以史威德（Cole Swider）攻下19分表現最佳，名氣最響亮的詹姆斯（Mike James）只拿下11分，但傳出7次助攻，摘下5籃板。中鋒羅賓森（Orlando Robinson II）砍進15分。

美國總教練史達茲賽後受訪時談到智利主場的氛圍：「現場氣氛太棒了，球館坐滿了人，球迷也完全投入其中。能走進這樣的球場比賽，真的很棒。」

賽前全勝的巴西今天以90：94輸給多明尼加，墨西哥以112：86痛宰哥倫比亞。分組前3能直接取得世界盃正賽門票，目前美國和巴西都是6勝1敗並列E組第1，多明尼加5勝2敗，墨西哥4勝3敗，哥倫比亞3勝4敗，智利2勝5敗。