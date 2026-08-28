NBA／勇士再補強側翼 泰瑞簽訓練營合約但拚正式名單有難度

金州勇士持續補強側翼深度，球團今天（28日）簽下24歲側翼泰瑞（Dalen Terry），不過這筆簽約更像是為訓練營與發展聯盟布局。根據《HoopsHype》報導，泰瑞獲得的是Exhibit 10合約，預計他會先參加勇士的訓練營，如果沒能擠進開季15人名單，最可能的發展方向是轉戰G聯盟聖克魯茲勇士。

身高約198公分的泰瑞，2022年選秀首輪第18順位被芝加哥公牛選中，過去有4個賽季曾經打過NBA。不過，他目前並不具備簽下雙向合約的資格，所以這次Exhibit 10合約更重要的意義，在於讓他有機會透過訓練營表現，爭取在開幕時留在NBA。

只不過，泰瑞若想直接擠進勇士開季15人正式名單難度不低。現階段最直接的可能性，是他在訓練營期間的表現優於威廉斯（Brandon Williams），讓球團決定釋出威廉斯，而且不必承擔薪資上限上的額外成本，再將正式合約名額交給泰瑞。

除此之外，泰瑞更可能要從聖克魯茲勇士重新證明自己。如果他在G聯盟打出優質表現，同時尼恩（Georges Niang）在勇士的表現未達預期，球團或許能在球季中段將他拉上NBA。

尼恩目前的合約屬於部分保障，勇士可以等到明年1月初釋出他，藉此騰出薪資空間，再與泰瑞簽下剩餘球季的合約。不過，球團目前無法直接採取這條路線，關鍵就在薪資上限限制。勇士目前受到第二層豪華稅硬上限約束，就算先釋出尼恩、現在就替泰瑞簽下一整季的正式合約，還是可能超過硬上限，因此必須等到球季進行後，透過陣容與薪資空間變化尋找機會。