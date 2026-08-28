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世界盃男籃／溫班亞瑪砍22分率法國大勝！熱火小將飆31分助瑞典爆冷退芬蘭

聯合新聞網／ 綜合報導
法國隊長溫班亞瑪。圖／擷取自FIBA官網
法國隊長溫班亞瑪。圖／擷取自FIBA官網

2027年世界盃男籃歐洲區資格賽第二輪開打，「法國隊長」溫班亞瑪Victor Wembanyama）以身作則，全場攻下22分，率法國以92：67痛宰沒有唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞。熱火隊小將拉爾森（Pelle Larsson）狂轟31分，幫助瑞典以86：81爆冷擊敗爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的芬蘭

這支法國隊由馬刺隊巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擔任隊長，再度與灰狼隊明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）組成雙塔；斯洛維尼亞在缺少湖人隊巨星唐西奇的情況下戰力有限，慘遭法國以25分之差痛宰。溫班亞瑪全場10投6中，攻下22分9籃板1阻攻。

法國過去在世界盃最佳成績只有季軍，分別是2014年與2019年，2023年僅獲得第18名。溫班亞瑪受訪時表示：「世界盃很重要，因為這是一座我們從沒拿過的冠軍。就算以前曾拿過，我還是會想再拿一次。」

熱火隊瑞典後衛拉爾森。圖／擷取自FIBA官網
熱火隊瑞典後衛拉爾森。圖／擷取自FIBA官網

同屬歐洲區L組的匈牙利以85：67輕取愛沙尼亞。瑞典以86：81爆冷擊敗芬蘭，熱火隊瑞典後衛拉爾森全場17投9中，狂轟31分；爵士隊芬蘭球星馬卡南13投2中，其中三分球9中0，只進帳11分。

分組前3能直接取得2027年世界盃正賽門票，目前L組由法國以6勝1敗暫居第1，芬蘭、匈牙利和瑞典都是4勝3敗，愛沙尼亞和斯洛維尼亞則是3勝4敗。

馬刺 熱火 爵士 溫班亞瑪 Victor Wembanyama 法國 芬蘭 瑞典

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