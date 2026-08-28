世界盃男籃／八村壘轟29分日媒讚「異次元」 日本主帥：決定比賽能力很重要

快艇隊日本混血前鋒八村壘重返日本男籃，出戰2027年世界盃男籃亞洲區資格賽，八村壘全場14投11中狂轟29分，幫助日本以106：78痛宰沙烏地阿拉伯，日本媒體直呼是「異次元」表現。

八村壘全場13投11中，4罰全中，攻下29分4籃板2助攻，外帶2抄截1阻攻，正負值+36全場最高。與快艇簽下訓練營合約的河村勇輝手感不佳，8投2中僅得4分，但傳出9次助攻。

八村壘曾與前日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）鬧不和，霍瓦斯今年2月下台，換上新任總教練桶谷大，如今也迎來八村壘的回歸。

日本媒體デイリースポーツ（Daily Sports）用「異次元」形容八村壘的統治級表現，總教練桶谷大賽後表示，「八村壘能靠個人能力得分，我們也能透過團隊傳導創造得分機會。整體來說，我們打出自己想要的籃球。」

談到八村壘的表現時，桶谷大更是大讚：「果然還得是他的終結能力，想在世界舞台贏球，我一直認為這種決定比賽的能力非常重要。」

黎巴嫩今天以93：74輕取南韓，中國以83：57痛宰卡達。世界盃男籃亞洲區資格賽F組前3能直接取得晉級門票，目前黎巴嫩6勝1敗分組第1，日本5勝2敗，中國4勝3敗。卡達也是4勝3敗，南韓和沙烏地阿拉伯都是3勝4敗。日本下一戰對卡達。