聽新聞
0:00 / 0:00
世界盃男籃／八村壘轟29分日媒讚「異次元」 日本主帥：決定比賽能力很重要
快艇隊日本混血前鋒八村壘重返日本男籃，出戰2027年世界盃男籃亞洲區資格賽，八村壘全場14投11中狂轟29分，幫助日本以106：78痛宰沙烏地阿拉伯，日本媒體直呼是「異次元」表現。
八村壘全場13投11中，4罰全中，攻下29分4籃板2助攻，外帶2抄截1阻攻，正負值+36全場最高。與快艇簽下訓練營合約的河村勇輝手感不佳，8投2中僅得4分，但傳出9次助攻。
八村壘曾與前日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）鬧不和，霍瓦斯今年2月下台，換上新任總教練桶谷大，如今也迎來八村壘的回歸。
日本媒體デイリースポーツ（Daily Sports）用「異次元」形容八村壘的統治級表現，總教練桶谷大賽後表示，「八村壘能靠個人能力得分，我們也能透過團隊傳導創造得分機會。整體來說，我們打出自己想要的籃球。」
談到八村壘的表現時，桶谷大更是大讚：「果然還得是他的終結能力，想在世界舞台贏球，我一直認為這種決定比賽的能力非常重要。」
黎巴嫩今天以93：74輕取南韓，中國以83：57痛宰卡達。世界盃男籃亞洲區資格賽F組前3能直接取得晉級門票，目前黎巴嫩6勝1敗分組第1，日本5勝2敗，中國4勝3敗。卡達也是4勝3敗，南韓和沙烏地阿拉伯都是3勝4敗。日本下一戰對卡達。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。