NBA／「甜瓜」揭夜生活秘辛！ 連敗就相約脫衣舞俱樂部：是為了兄弟不是豔舞

NBA球員場下私生活總是充滿話題，傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日與蓋伊（Rudy Gay）在節目上談到過往球員生活，直指外界對於NBA球星出入「脫衣舞俱樂部」存在不少誤解。甜瓜表示，對球員而言，這類場所有時並非為了尋求情色刺激，而是隊友聚會、吃東西、看比賽與放鬆心情的地方，甚至在球隊陷入低潮時，還能成為重新凝聚士氣的基地。

安東尼在《7PM in Brooklyn》節目上指出，NBA球員每天除了訓練跟比賽之外，有大量個人時間需要自行安排，「你早上可能有兩、三個小時的訓練，剩下的時間都是自己的。你真正要負責的，就是自己該做的事情。」

也正因如此，安東尼表示，球員們會利用這些空檔與隊友相處，尋找適合放鬆的場合，而脫衣舞俱樂部有時就是其中之一。他透露，球員甚至會刻意避開過多干擾，把聚會單純當成隊友間的交流時間，「有時候我們會說，『嘿，我們不想要女生在旁邊，我們只是來放鬆、培養感情，讓自己的思緒恢復正常。』」安東尼說。

甜瓜更舉例，當球隊2連敗、3連敗小低潮時，球員可能就會相約外出，「好吧，我們去Magic City（脫衣舞俱樂部）吧，大家一起聚一聚。」

在安東尼眼中，這類聚會真正重要的並不是外界所想像的「色情」，而是讓一群長時間共同承受比賽壓力的隊友，有機會在場外卸下包袱。他說：「大家都以為你去那裡是為了看豔舞，但不是，你不是為了那些事情而去，你其實是為了兄弟們而去的。」

安東尼解釋，在那裡可以聽音樂、吃東西、感受輕鬆的氣氛，甚至一起看比賽，讓隊友之間有更多場外交流。蓋伊也認同安東尼的說法，認為球員有時只是需要一個能夠聚在一起的地方，在球隊戰績不順或比賽壓力較大的時候，透過共同相處轉換心情、重新調整狀態。