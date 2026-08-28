NBA／KD先選籃網再反悔認了勇士才最強 坦言忘記有卡森斯

杜蘭特（Kevin Durant）頻頻被問到哪一支是他「生涯待過最強球隊」？近日他受訪過程中出現有趣插曲，他第一時間竟選擇布魯克林籃網，而不是兩度奪冠的金州勇士，不過仔細回想後，杜蘭特坦言自己「忘了卡森斯（DeMarcus Cousins）」，最終改口說道，2019年的勇士才是他生涯待過戰力最強的球隊，籃網則排名第二。

日前接受《Boardroom》訪問時，杜蘭特被問到「自己生涯待過、帳面上戰力最強的球隊是哪一支」時，他第一時間給出的答案是籃網，他還列出厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）、葛瑞芬（Blake Griffin）、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、米爾塞普（Paul Millsap）、米爾斯（Patty Mills）等一票球星佐證，認為當時陣中擁有太多已經累積豐富成就與個人榮譽的球星，光是把個人的資歷攤在桌上，就很難有其他球隊能夠相比，「我們那隊有很多大牌」。

接著杜蘭特進一步解釋，為什麼沒有第一時間選擇「宇宙勇」，他表示，外界可能會想到柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson），但在那個時間點，除了柯瑞已經拿過MVP之外，K湯與格林（Draymond Green）當時的個人成就還沒有如今這麼完整，兩人當時都只是「一度入選全明星」的球員。

相較之下，KD認為籃網陣中不少老將已經接近生涯尾聲，幾乎把能拿的個人榮譽都拿過，再加上自己、哈登與厄文，單純從球員資歷來看，確實相當驚人。這番說法也延續杜蘭特近期對勇士陣容的討論，先前他就曾提出，在詹姆斯（LeBron James）加盟後的費城76人，戰力甚至勝過自己當年效力的勇士，相關言論曾引發外界熱議。

不過，杜蘭特在訪談過程中進一步思考後，很快發現自己似乎漏掉了一個關鍵人物，那就是「表弟」卡森斯，KD隨即改口說：「顯然，我待過最好的球隊就是勇士。」並表示2019年的勇士才是他認為帳面戰力最豪華的一隊，「我想說2019年的那支球隊很瘋狂，只是我們受傷了。有卡森斯打中鋒，那可能是我待過戰力最強的球隊。」

杜蘭特坦言，最初沒有立刻想到勇士，是因為忘記卡森斯當時也在陣中。2018-19年球季卡森斯受到傷勢影響，缺席不少比賽，KD與他的實際合作時間也不算多，因此才讓自己第一時間忽略了這個名字，「我忘了Cuz。我那一年沒有跟Cuz一起打太多比賽，因為他受傷了。但如果你看紙面陣容，可能就是」。

2019年的勇士陣容的確相當豪華，除了杜蘭特、柯瑞、湯普森和格林之外，還加入曾拿下年度MVP、4度入選全明星的卡森斯以及伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等冠軍班底。不過，傷病最終成為這支超級球隊未能完成三連霸的最大阻礙，KD和K湯也相繼在總冠軍賽遭遇重傷。

至於最初提到的籃網，杜蘭特表示，如果那支籃網能夠奪冠，整支球隊的氛圍一定會非常特別。而更令他難受的是，2021年的籃網並不是單純「打不贏」，而是接連遭遇傷病困擾，最終即使他全力扛起球隊，籃網還是沒能突破密爾瓦基公鹿這道難關、奮戰7場後止步次輪。