NBA／熱火網羅湯普森後補強2連發！簽牙買加中鋒+留灌籃王

熱火隊休賽季陣容大幅調整，透過重磅交易得到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，還簽下4冠神射手湯普森（Klay Thompson），如今又網羅牙買加中鋒理查茲（Nick Richards）增添禁區深度。

熱火以1年底薪合約簽下現年28歲的理查茲，他上季在太陽和黃蜂隊共出賽48場，平均得到5.8分5.1籃板。

理查茲雖吃餅和籃板能力不俗，但經常奶油手、防守不佳且不具備外圍投射能力。理查茲新賽季將與阿德巴約（Bam Adebayo）和波提斯（Bobby Portis）組成禁區陣容。

另外，熱火還以雙向合約續留強森（Keshad Johnson）。現年25歲的強森是2024年NBA落選秀，最近2季效力熱火上場時間不多，總共只出賽48場，平均只出戰7.9分鐘，不過強森在2026年灌籃大賽摘下冠軍，是生涯目前為止最高成就。