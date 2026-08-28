NBA／特地選對戰76人之夜 羅瑞「7號球衣」將高掛暴龍主場隊史第2人

多倫多暴龍隊將用一個完整週末致敬隊史傳奇後衛羅瑞（Kyle Lowry），球團宣布將於明年1月10日主場迎戰由詹姆斯（LeBron James）領軍的費城76人隊時，正式退休羅瑞生涯代表性的「7號」球衣，成為暴龍隊史第2件退役球衣。由於羅瑞生涯最後3季正是在76人度過，這個對戰組合也別具意義。

羅瑞今年7月宣布退休，還特別跟暴龍簽下一日合約，以暴龍隊球員身分正式結束20年NBA生涯。效力暴龍9個球季期間，他留下隊史助攻、抄截與三分球命中數最高紀錄，更在2019年率隊擊敗金州勇士，奪下隊史首座NBA總冠軍，因此長期被球迷視為「GROAT」（Greatest Raptor of All Time），也就是暴龍隊史最偉大球員。

暴龍特別安排一連串活動，1月7日對上明尼蘇達灰狼隊的比賽，球團將送出羅瑞紀念T恤，隔天迎戰猶他爵士隊則將發放羅瑞搖頭公仔，兩場比賽期間還會安排特別活動及驚喜橋段。1月10日的最後高潮，羅瑞的家人以及多名前暴龍球員都預計現身，見證「7號」正式高掛主場球館。屆時他也將在球迷、昔日隊友與球團見證下，接受屬於自己的隊史最高榮譽。

值得一提的是，暴龍刻意將球衣退役儀式安排在對戰76人的比賽，除了詹姆斯加盟76人後帶來的高度話題性之外，羅瑞與費城之間也有深厚淵源，因為他在NBA生涯最後3個球季，效力的正是76人。

羅瑞2006年進入NBA，生涯先後效力曼菲斯灰熊、休士頓火箭、灰狼、暴龍、邁阿密熱火與76人，其中在多倫多待了9季，是他職業生涯最長、也是最輝煌的一段歲月。如今他正式退休，暴龍也立即宣布退役他的背號，讓「7號」成為隊史第2件高掛多倫多球館的球衣，此前唯一獲得這項殊榮的球員，是另一位隊史傳奇「灌籃王」卡特（Vince Carter）