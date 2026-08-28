NBA／中信銀Ｘ巴特勒 激勵學子追夢

中國信託商業銀行贊助「巴特勒 ｘ ＣＴＢＣ公益反毒籃球營」，邀請ＮＢＡ勇士隊明星前鋒巴特勒擔任公益反毒籃球營總教練，傳授新北中信特攻籃球隊球員及中國信託銀行「愛傳球」專案贊助的國中籃球社團學子球技，同時分享從童年逆境到成為ＮＢＡ球星的傳奇歷程，藉由生命故事，激勵更多學子勇敢追夢。

巴特勒前天抵台，首站直奔台北大巨蛋，體驗台灣棒球文化並大啖鹽酥雞，他也穿上中信兄弟隊球衣，與中國信託慈善基金會董事長辜仲諒透過球場大螢幕向球迷揮手，引發驚呼連連。

中信銀行昨天特別規畫「巴特勒 ｘ ＣＴＢＣ公益反毒籃球營」，特攻總教練費雪率領球員謝亞軒及魏嘉豪到場與巴特勒切磋交流，同時安排巴特勒及具多年ＮＢＡ執教經驗的投籃教練哈靈頓聯手，透過基本功訓練及籃球遊戲，與來自「愛傳球」專案的桃園市楊梅國中秀才分校、新北市平溪國中逾五十位學生近距離互動。

巴特勒生涯至今共入選六屆全明星賽，然而童年時卻是被父母拋棄、無家可歸的流浪兒，籃球成為生活中唯一的快樂，直至高中被養母收留後一路苦練，得以躋身明星球員。他也以自身經驗勉勵學子，不論每個人未來的夢想為何，都必須從現在開始為它努力，只要相信自己能做到，總有一天能成為自己想要的模樣。

中信銀行二○二二年起推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全台國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，為家庭功能薄弱的孩子創造準時返校上課的動力，降低中輟風險，專案屢獲國內外獎項殊榮。

自身亦投入籃球公益的巴特勒肯定愛傳球專案結合運動與反毒的用心，他更鼓勵年輕選手在運動興趣中建立正確的價值觀，培養健康身心。