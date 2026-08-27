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NBA／恨鐵不成鋼！ 「零號探員」酸庫明加簽的是「好市多會員合約」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加放棄高薪，以2年1240萬美元加盟灰狼，讓亞瑞納斯不解嘲諷他簽的是「好市多會員合約」。 路透社
庫明加放棄高薪，以2年1240萬美元加盟灰狼，讓亞瑞納斯不解嘲諷他簽的是「好市多會員合約」。 路透社

上季從勇士轉戰老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga），休賽季投入自由市場卻遲遲沒結果，直到今天終於宣布以2年1240萬美元（約台幣3.93億）加盟灰狼。長期力挺庫明加的前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）氣瘋了，拍影片表達恨鐵不成鋼的心情，挖苦「苦命」等待許久竟選擇了這種廉價的「好市多會員合約」。

庫明加上季離開將他「冷凍」在板凳的勇士，前往老鷹後也繳出不錯表現，讓外界對其投入自由市場的行情看好，事實上湖人、公牛與拓荒者也與這位體能勁爆的未來之星有過聯繫，其中湖人傳出有意透過先簽後換，提供一份年薪超過1200萬美元（約台幣3.81億）的3年複數年合約，不過最終都遭到拒絕。

庫明加選擇放棄高薪，以低薪短約加入「北大荒」讓亞瑞納斯無法接受，更氣到直接拍影片嘲諷：「老兄你簽這什麼Podcast合約阿？這真的太扯了，為什麼你的合約金額可以越來越糟？我們等了這麼久，你在老鷹也打得不錯，我們都挺你，結果你最後竟然簽了一個『好市多會員合約』！我的兄弟阿、湖人15個人的合約都比你還高，你的經紀人到底是誰啊。」

不過庫明加選擇以較低薪簽約灰狼其實「有跡可循」，據外媒報導，灰狼為了追求這位23歲鋒線展現不小誠意，不僅由「狼王」愛德華（Anthony Edwards）親自招募，營運總裁康納利（Tim Connelly）更直接飛往邁阿密與他進行長達4小時的面談，總教練芬奇（Chris Finch）也加入其中。

此外，灰狼管理層也承諾庫明加在新球季能與「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、戈貝爾（Rudy Gobert）和愛德華組成實力強勁的先發陣容，對於希望證明自己的庫明加而言充滿吸引力。這筆交易成交後，灰狼正積極清出陣容空間，目前預計送走格林（Josh Green），或是在期限前將其裁掉並使用延期支付條款，為這筆合約做準備。

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