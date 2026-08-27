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NBA／經營權內鬥再起 珍妮巴斯提告阻兄弟姊妹售出湖人剩餘股權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人家族內鬥再起，股權出售爭端持續升溫。 法新社
湖人家族內鬥再起，股權出售爭端持續升溫。 法新社

湖人內部再次爆發家族經營權爭議，湖人掌門人珍妮巴斯（Jeanie Buss）向洛杉磯高等法院提出訴訟，挑戰其餘5位兄弟姊妹日前投票決定出售家族剩餘湖人股權的合法性，並要求撤銷吉妮（Janie Buss）與喬伊（Joey Buss）的共同信託人身分，讓這起牽涉龐大商業利益與家族遺產的爭端再次升溫。

湖人先前傳出大股東沃爾特（Mark Walter）擬將股權轉售給庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）團隊，球隊估值高達125億美元。珍妮的5位兄弟姊妹隨後投票決定行使「隨售權」，擬一併出售巴斯家族信託基金所持有的剩餘股份。對此，珍妮的代表律師史崔森（Adam Streisand）嚴詞批評，該次投票是「精心策劃的陰謀行為」，意圖在珍妮反應過來前造成既定事實。

珍妮巴斯提告質疑兄弟姊妹售股投票合法性。 美聯社
珍妮巴斯提告質疑兄弟姊妹售股投票合法性。 美聯社

珍妮在訴訟文件中強調，保留足夠股權以維持對球隊的控制權，並共享湖人價值持續飆升的紅利，才符合家族信託的最佳利益。她同時指出，湖人少數股東黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）與羅斯基（Ed Roski）也立場一致，支持保留股權。

巴斯家族曾在2017年爆發過一次經營權內戰，當時珍妮成功擋下哥哥強尼（Johnny Buss）與吉姆（Jim Buss）的奪權企圖。如今內鬥重演，珍妮在訴訟中引用名言感嘆「簡直是似曾相識」，並指控手足再次違反法院指令與父母遺願。儘管5位兄弟姊妹發表聯合聲明表達出售決心，但這場名門家族的爭奪戰，顯然短時間內仍難以平息。

湖人 NBA 經營權

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