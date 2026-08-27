NBA／獲鵜鶘2年1600萬美元合約 馬瑟倫改披紐奧良戰袍

在自由市場經過一番拉鋸後，24歲的砍將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）總算迎來生涯新篇章，今天傳出已與鵜鶘隊達成一份為期兩年、總價值1600萬美元的合約，其中第二年包含球員選項，為了順利轉戰紐奧良，馬瑟倫團隊特別要求快艇隊撤回880萬美元的報價，讓他得以投奔發揮空間更大、保障更佳的新東家。

鵜鶘球團追逐馬瑟倫已有超過一年的時間，管理層將這位年輕鋒衛視為未來核心陣容的重要拼圖，且這筆簽約同時幫助球團將薪資控制在奢侈稅線以下，兼具戰力與薪資彈性。

對馬瑟倫而言，他放棄了其他隊伍提供總額更高但受限較多的長約，選擇以短期合約維持靈活性，最快可在明年夏天再次投身自由市場試水溫。

馬瑟倫上季在多方交易中從溜馬隊被送至快艇，整季出賽54場（25場先發），繳出生涯最佳的17.6分、5.4籃板與2.4助攻。值得一提的是，他上季替補登場時場均可攻下17.5分，居全聯盟之冠（至少出賽20場）。作為2022年選秀第6順位好手，生涯出賽263場的馬瑟倫，如今降臨紐奧良後，預計將為鵜鶘外線注入充沛的得分火力。