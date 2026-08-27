NBA／灰狼補強再有斬獲 庫明加2年短約加盟拚證明身價

在歷經了長達數月的自由市場拉鋸戰後，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的落腳處終於塵埃落定，根據美國媒體報導，庫明加已與灰狼隊達成一份為期兩年、總價值1240萬美元的合約，其中第二年為球員選項，這意味著他選擇了一份短期的合約希望能證明身價。

現年23歲的庫明加，今年在自由市場的追逐戰高潮迭起，據悉湖人隊曾對他展開猛烈追求，甚至提出年薪破千萬且長達三年的先簽後換方案，但始終未達共識，灰狼則抓準時機，由球團總裁康納利（Tim Connelly）親赴邁阿密進行長談，加上當家核心愛德華（Anthony Edwards）與總教練芬奇（Chris Finch）的積極招攬，最終用剩餘的中產特例與先發大前鋒的承諾成功打動庫明加。

庫明加在擺脫勇士隊與老鷹隊時期的低潮與不確定性後，預計將在灰狼與愛德華、小鮑爾（LaMelo Ball）及戈貝爾（Rudy Gobert）等人組成極具競爭力的先發陣容，為了清出薪資空間完成這筆交易，灰狼目前正積極尋求交易替補側翼格林（Josh Green），若未果則預計將其裁掉並延期支付薪資。

對於庫明加而言，灰狼並不陌生，他在2025年季後賽代表勇士對決灰狼時，曾繳出系列賽場均20.3分、投籃命中率5成43的精彩代表作，如今改披灰狼戰袍，這位握有334場例行賽與40場季後賽經驗的年輕前鋒，將在灰狼迎來職業生涯的全新轉捩點。