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NBA／庫明加新東家二選一！美媒：看起來比較想去湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加（左）、唐西奇（右）。 美國聯合通訊社
庫明加（左）、唐西奇（右）。 美國聯合通訊社

湖人隊還沒有放棄爭取庫明加Jonathan Kuminga）加盟，據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，庫明加的去向很快就會有結果，湖人目前主要競爭對手是灰狼隊。

湖人與老鷹隊先簽後換交易的談判一度停擺，不過根據「NBC Sports」記者海林（Kurt Helin）近期報導，雙方近期重新展開談判，目前焦點是後衛哈迪（Jaden Hardy）。

費雪提到，「最後大概就是灰狼或湖人二選一。我認為庫明加看起來比較偏好去湖人，因為湖人能提供更多談判空間。湖人一直向他描繪一個願景，就是讓他和唐西奇（Luka Doncic）一起先發。如果一切按計畫進行，湖人明年也會有足夠薪資空間，能用更好的合約回報他。」

庫明加2021年選秀首輪第7順位被勇士隊選中，卻無法達到外界對他的期待。他生涯場均出賽22.1分鐘，能拿下12.5分，但三分投射表現不穩，防守時好時壞。

庫明加 Jonathan Kuminga 湖人

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