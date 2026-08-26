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NBA／後悔效力湖人時當「爸寶」 球哥談BBB爛鞋：每節都會爆掉

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人時期的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。 美聯社
湖人時期的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。 美聯社

「球哥」鮑爾Lonzo Ball）2017年以選秀榜眼之姿，風光加盟名門湖人隊，他的父親老鮑爾（LaVar Ball）瘋狂造勢，還要求鮑爾穿上自家品牌球鞋Big Baller Brand（簡稱：BBB），球哥近日受訪時坦言，後悔讓球爸控制太多事。

進入NBA前，球哥就是享譽全美的頂級大學球星，球爸更在選秀前公開宣稱，他一定會成為湖人球員，最後湖人果然在2017年選秀會用榜眼選中球哥。球哥在節目上表示，「我覺得他的影響真的很大。我覺得他幾乎把事情搞到，湖人非選我不可。」

球哥只在湖人效力2季，就成為戴維斯（Anthony Davis）交易案的籌碼，被送往鵜鶘隊。球哥效力湖人時，長期受球爸場外爭議言論影響，包含公開批評當時的湖人教頭華頓（Luke Walton）。

當時球哥還被要求穿父親推出的BBB籃球鞋，球哥回憶，「那根本不算一雙真正的籃球鞋，根本還沒準備好實戰，我有嘗試穿著打，但幾乎每一節都會裂開爆掉。經紀人都會在背包裡放備用鞋，只要鞋子爆掉，他就在板凳直接拿給我。我當時想，『我沒辦法這樣打球啊。』結果我一換鞋，馬上又開始打得很好。」

「我就是不喜歡那雙鞋，我也有講過。我真的不喜歡。但每次講到這件事，最後就會變成吵架，好像你不穿這雙鞋，就代表你是在跟家人作對一樣。」球哥說。

球哥甚至暗示，那雙鞋可能和他的膝傷有關，膝傷讓球哥成為知名的痛痛人。球哥感嘆：「我那時候真的只是打球，然後跟著我爸、聽我爸的。我基本上就是別人叫我做什麼，我就做什麼。如果真的要說有什麼遺憾，大概就是我應該更早掌握自己的職業生涯。我成長的方式，既是一種祝福，也是一種詛咒。」

湖人 Lonzo Ball 鮑爾

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