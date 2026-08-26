NBA／八村壘曝國中曾被不良少年埋伏 「日本LBJ」出手拯救

日本混血球星八村壘最近出演日本綜藝節目，談到學生時代受到「日本LBJ」馬場雄大的幫忙，避免受到不良少年騷擾。

今年休賽季八村壘離開湖人轉戰快艇隊，還重返日本男籃，24日電視節目《閒聊007》播出，這是八村首次登上日本談話型綜藝節目。

八村高中就讀富山市立奧田中學校，節目訪問他的國中同學與老師，一名國中同學爆料：「小學快畢業的時候，八村壘曾跟我說：『上國中後我們來組黑幫吧。』我拒絕了他。」

八村聽完後解釋：「其實那是有原因的。因為上國中的時候，會有人來拉你加入暴走族之類的。我們那邊很多不良少年，我原本國中想當『回家社』，也就是不參加社團活動，但我當時在學校已經有點名氣了。」

八村曾拿下富山100公尺短跑項目第1，運動方面很有名，因此受高年級學長關注，八村回憶，當時自己明明沒打算參加運動社團，只想放學就回家，卻被不良少年學長盯上，「他們會跟我說『你過來』，我那時真的很害怕。國一的時候，那屆國三學生比較亂，有時候放學後還會埋伏等我。」

當被問到如何拒絕不良少年，八村透露，「我國一的時候，國三有位現在也打職籃的馬場雄大，他就是我學長，當時是他幫我阻止那些人的。」

馬場雄大也是日本國家隊常客，主持人驚訝兩位國家隊成員竟然同國中，主持人還問：「如果當時馬場沒幫你擋下來，現在會怎樣？」八村笑回：「那真的很危險。」