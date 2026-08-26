NBA／威廉斯上季生涯年仍被勇士底薪拿下 美媒盛讚：聰明操作

勇士隊今天在自由市場連續簽下後衛威廉斯（Brandon Williams）和前鋒尼恩（Georges Niang），勇士記者強森（Dalton Johnson）直呼簽下威廉斯是相當聰明的操作。

現年26歲的威廉斯上季在獨行俠隊打出生涯年，出賽66場，平均攻下13.0分3.9助攻，上季兩度交手勇士共拿下45分，投籃命中率高達72.7%，其中耶誕大戰更是攻下生涯新高的26分。

勇士記者強森認為，威廉斯是一名年輕，但已具備一定經驗的後衛，能帶給現在的勇士不同進攻元素。強森回憶威廉斯與勇士交手時，幾乎把球黏手上，控球很穩，也能輕鬆切進籃下，面對放投也果斷跳投。

威廉斯無法幫助勇士改善上季三分命中率聯盟第20的問題，上季三分命中率僅23.2%，生涯也只有28.0%，不過他的兩分球命中率高達55.2%，主要依靠速度與運球突破攻擊籃框，籃下出手次數甚至比三分線還多，且效率非常好。

威廉斯禁區360投210中，命中率58.3%，而勇士上季場均禁區得分僅45分，聯盟第26，因此威廉斯的切入能力正好可補上弱點。

勇士記者強森形容，威廉斯像「微波爐型」得分手，能從板凳出發迅速提供火力，能靠持球突破撕裂防線，能擔任組織者，並且頻繁站上罰球線，同時是一名值得信賴的罰球手。勇士上季已親眼看見威廉斯的成長，如今以低成本把他簽下，是相當聰明的操作。