快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／休賽季補強雷聲大雨點小 勇士簽下尼恩補滿第15人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
33歲前鋒「巨無霸」尼恩（Georges Niang）加盟勇士。 路透
33歲前鋒「巨無霸」尼恩（Georges Niang）加盟勇士。 路透

勇士隊今天傳出已與33歲前鋒「巨無霸」尼恩（Georges Niang）達成共識，簽下一年390萬美元合約，補齊球員名單第15名、也是最後一名正式球員。

尼恩上季因左腳骨折高掛球衣整整一季，但在此之前曾連續五個賽季至少出賽72場以上，生涯外線命中率更高達39.9%，如今尼恩傷癒復出，將與格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）及霍福特（Al Horford）等前場老將共同擔綱禁區輪替，提供團隊最需要的砲火支援與空間拉開能力。

有趣的是，尼恩對灣區並不陌生，早在2017年他就曾短暫效力過勇士發展聯盟球隊發展，而在尼恩加盟之前，勇士稍早也才以一年底薪約續約後衛威廉斯（Brandon Williams），這兩筆動作正是勇士今年夏天僅有的戰力補強。

隨著陣容全員到齊，勇士管理層的重頭戲將移至當家球星柯瑞（Stephen Curry）身上，他即將獲得提前續約資格，雙方皆有極高意願共識，要讓這位傳奇射手在灣區終老。

勇士 Draymond Green

延伸閱讀

NBA／傳勇士有意威廉斯、尼恩！可能給76人棄將合約

NBA／柯瑞續留勇士本週是關鍵！美媒分析三大去向可能「暫不簽約」

NBA／簽超級射手湯普森還不夠 熱火下一個補強目標浮現

NBA／傳勇士簽下24歲後衛史密斯 曾在夏聯冠軍戰飆21分

相關新聞

NBA／減薪千萬加入熱火 湯普森強調奪冠最重要

勇士隊昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），正式披上熱火隊戰袍，和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成新隊友，放棄約千萬美元收入的他在新東家舉行的記者會上強調，贏得比賽比薪資更重要。

NBA／威廉斯上季生涯年仍被勇士底薪拿下 美媒盛讚：聰明操作

勇士隊今天在自由市場連續簽下後衛威廉斯（Brandon Williams）和前鋒尼恩（Georges Niang），勇士記者強森（Dalton Johnson）直呼簽下威廉斯是相當聰明的操作。

NBA／休賽季補強雷聲大雨點小 勇士簽下尼恩補滿第15人

勇士隊今天傳出已與33歲前鋒「巨無霸」尼恩（Georges Niang）達成共識，簽下一年390萬美元合約，補齊球員名單第15名、也是最後一名正式球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。