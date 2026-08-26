NBA／休賽季補強雷聲大雨點小 勇士簽下尼恩補滿第15人

勇士隊今天傳出已與33歲前鋒「巨無霸」尼恩（Georges Niang）達成共識，簽下一年390萬美元合約，補齊球員名單第15名、也是最後一名正式球員。

尼恩上季因左腳骨折高掛球衣整整一季，但在此之前曾連續五個賽季至少出賽72場以上，生涯外線命中率更高達39.9%，如今尼恩傷癒復出，將與格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）及霍福特（Al Horford）等前場老將共同擔綱禁區輪替，提供團隊最需要的砲火支援與空間拉開能力。

有趣的是，尼恩對灣區並不陌生，早在2017年他就曾短暫效力過勇士發展聯盟球隊發展，而在尼恩加盟之前，勇士稍早也才以一年底薪約續約後衛威廉斯（Brandon Williams），這兩筆動作正是勇士今年夏天僅有的戰力補強。

隨著陣容全員到齊，勇士管理層的重頭戲將移至當家球星柯瑞（Stephen Curry）身上，他即將獲得提前續約資格，雙方皆有極高意願共識，要讓這位傳奇射手在灣區終老。