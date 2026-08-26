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NBA／減薪千萬加入熱火 湯普森強調奪冠最重要

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湯普森（Klay Thompson）。 美聯社
湯普森（Klay Thompson）。 美聯社

勇士隊昔日「浪花兄弟」之一的湯普森Klay Thompson），正式披上熱火隊戰袍，和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成新隊友，放棄約千萬美元收入的他在新東家舉行的記者會上強調，贏得比賽比薪資更重要。

36歲的湯普森原本和獨行俠隊還有一年合約，本季薪資是1750萬美元，他不惜買斷恢復自由身，再和熱火簽下2年1300萬美金合，他說：「我以前嚐過勝利的滋味，那種感覺真的無與倫比。」

曾在勇士拿下4枚冠軍戒的湯普森表示，能夠再次在高水準的賽場贏得總冠軍，對自己極具吸引力，相信熱火有完成這項目標的機會，「我知道這裡的環境很有挑戰性，這正是吸引我來到這裡的原因。」

生涯前13個賽季都效力勇士的湯普森，曾5度入選全明星賽，2024年夏天轉戰獨行俠，但球隊戰績不如預期，上季只打出26勝56敗成績，讓湯普森決定轉戰其他隊伍；他的家族和邁阿密有很深連結，父親老湯普森（Mychal Thompson）曾在1974年助邁阿密傑克遜高中贏得州冠軍，哥哥大湯普森（Mychel Thompson）曾就讀同樣高中，如今湯普森也為邁阿密球隊效力。

湯普森目前在三分球史上進球榜排名第4，僅落後效力過熱火的名人堂球星艾倫（Ray Allen）74球，在熱火的新賽季有望超越艾倫、躋身前三；湯普森生涯9度單場投進至少10記三分球，單場命中14記三分球也仍是聯盟紀錄。

迎接湯普森加盟的熱火，陣容大補強，除從公鹿換來「希臘怪物」和波提斯（Bobby Portis），另外也簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.），總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「今年會有很多人關注我們，這也是我們想要的。」

史波史特拉提到，湯普森是「史上最佳球員」之一，非常期待他的加入，「我們一直對他十分敬重，他是一位榮譽滿身的冠軍，他知道如何取勝，也懂得如何幫助他人。他對比賽有著極高的球商，防守端上他以自己是一名攻守兼備的優秀球員而自豪。」

湯普森表示，迫不及待和新隊友並肩作戰，他還稱球隊的「潛力無限」。

「對我來說這算是個救贖賽季，我要證明自己仍然能夠為球隊的勝利做出貢獻。」湯普森還形容，來到熱火的感覺很不真實，「但是一份莫大的榮幸。」

熱火 湯普森 Klay Thompson

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