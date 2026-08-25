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NBA／集結勇士舊將？傳熱火補強湯普森還不夠 有意庫明加等5人

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的湯普森、庫明加。 路透
勇士時期的湯普森、庫明加。 路透

熱火隊簽下4冠神射手湯普森Klay Thompson）後，仍有2個正式球員名單空缺可以補強，傳出鎖定庫明加Jonathan Kuminga）等5人。

據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）消息，中鋒理查茲（Nick Richards）、前鋒強森（Keshad Johnson）、後衛文森（Gabe Vincent）、後衛布朗（Bruce Brown）和庫明加是熱火可能補強的目標。

據《邁阿密先驅報》日前報導，理查茲最近出現在熱火球場訓練，多家媒體也報導雙方互相有意。強森最近2季都效力熱火，但上場機會不多。文森曾效力熱火多年，是熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）的愛將之一。

布朗是邁阿密大學出身的球員，在NBA打滾多年經驗豐富，有2023年奪冠經驗。布朗上季回鍋金塊，例行賽82場全勤，平均得到7.9分3.9籃板2.1助攻，三分命中率38.5%，至今仍是自由身。

庫明加至今仍在自由球員市場掙扎，但熱火目前很難提供大合約，除非他願意接受底薪合約，才比較有機會加入熱火。值得一提的是，庫明加和湯普森都是效力勇士多年的球員。

Klay Thompson Jonathan Kuminga 湯普森 庫明加 勇士 熱火

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