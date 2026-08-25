NBA／36歲湯普森正式抵達熱火！到邁阿密先讚天氣：關節舒服多了

昔日「浪花兄弟」成員湯普森（Klay Thompson）為了前往邁阿密，在與獨行俠協議買斷時放棄接近1000萬美元，最終與熱火簽下2年1300萬美元合約。今日湯普森也抵達邁阿密，準備展開全新的職業生涯篇章。

正式抵達南灘後，湯普森看起來心情相當不錯，甚至首先談到邁阿密溫暖的氣候，笑稱自己的身體似乎已經開始喜歡這座城市，「來到這種氣候的地方，我甚至覺得自己的關節都舒服多了。」

除了天氣之外，湯普森也相當期待真正融入這座過去大多只是短暫造訪的城市。

「我已經等不及要認識這裡的工作人員、我的同事以及球團高層，也想嘗試不同的料理，吃一些真正很棒的當地美食，然後開始投入工作。以前我來到這裡通常都只是短暫停留，所以現在能夠真正待在這裡，親自體驗這個很棒的地方，感覺真的很好。」

對湯普森而言，這同樣是一次重新證明自己的機會。上季他從板凳出發，平均上場時間降至21.7分鐘，只繳出11.7分、2.1籃板、1.4助攻，投籃命中率39.3%，多項數據創下生涯新低。

然而來到邁阿密，湯普森有機會重新競爭先發位置，與米契爾（Davion Mitchell）、威金斯（Andrew Wiggins）、「字母哥」安戴托昆波以及阿德巴約（Bam Adebayo）組成先發陣容，繼續追逐生涯第5枚冠軍戒指。