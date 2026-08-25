NBA／轉戰綠衫軍羅賓森「罰球挑戰」連進2顆！球迷不買單喊：一定是AI

塞爾蒂克休賽季以3年4740萬美元簽下前尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），近日他也親自拍影片回應球迷的「罰球挑戰」，然而即使連進兩球，也仍遭球迷戲稱「這一定是AI。」，取代羅賓森尼克位置的佐蒙德（Andre Drummond）也跑來留言。

在備戰新賽季期間，羅賓森於社群分享自己的訓練影片，內容不是灌籃、火鍋或籃板，而是特別挑戰自己最不擅長的「罰球」。

影片中羅賓森成功連續命中2記罰球，完成一名球迷提出的挑戰後，他更直接在貼文寫下一段相當嗆辣的回應，「好了，現在可以別再煩我了嗎？拜託，謝謝。」

沒想到只是連進2顆罰球，留言區立刻變成大型吐槽現場。有球迷馬上加碼要求，「現在來連進3顆。」，還有人完全不相信眼前看到的一切，開玩笑表示，「這一定是AI。」

更有趣的是，今年休賽季加盟尼克的佐蒙德也跑來留言，留下數個笑哭表情並寫道，「兄弟，千萬不要改變。」

之所以一段「連進2罰」的影片能引起如此熱烈反應，正是因為羅賓森與佐蒙德都是聯盟著名的罰球苦手。

上季羅賓森平均替尼克從板凳出賽19.6分鐘，可以貢獻5.7分、8.8籃板以及1.2阻攻，罰球命中率跌至生涯最低的40.8%，佐蒙德則有63.1%。