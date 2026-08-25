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NBA／溫班亞瑪「39公分」巨鞋遭隊友當玩具！史上還有人穿更大號
馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近期代表法國國家隊出賽，除了場上表現受矚目之外，那雙驚人的「巨人球鞋」也成為隊友惡搞的對象，甚至直接拿起球鞋當成「手機」，上演一段爆笑模仿秀。
近日社群媒體流出法國男籃訓練期間的有趣畫面，只見希菲（Nadir Hifi）與史特拉澤爾（Matthew Strazel）拿著溫班亞瑪的超大球鞋玩了起來，不只把鞋子放到耳朵旁假裝講電話，還模仿這名7呎4吋長人的投籃節奏，巨大的尺寸與兩名後衛形成強烈反差。
事實上，溫班亞瑪穿的是美規21號球鞋（39公分），對一般人而言已經相當誇張，但放在身高超過220公分的他身上卻相當合理。
1995年Reebok放在球鞋店的展示看板，就曾用身高216公分傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的美規22號球鞋（40公分）Shaq Attaq 4作為吸睛噱頭，是NBA歷史上的最大尺碼球鞋。
不過歐尼爾受訪時曾透露，他的腳其實是該穿美規21號球鞋（39公分）的鞋子，但為了讓腳掌能有足夠的空間活動，所以後來都是穿22號的鞋子上場比賽；NBA歷史上除了歐尼爾外， 218公分的穆湯波（Dikembe Mutombo）與身高229公分的佛爾（Tacko Fall）也都是穿美規22號球鞋。
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