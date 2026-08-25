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NBA／76人50勝、湖人46勝、勇士35勝 ESPN預測新賽季戰績排名

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士柯瑞、湖人唐西奇。 路透
勇士柯瑞、湖人唐西奇。 路透

今年休賽季聯盟眾多球星轉隊，不過ESPN更新2026-27賽季戰績預測，被看好的球隊仍是雷霆、馬刺、尼克和活塞隊等上季頂尖強隊。

東區版圖大幅變動，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被交易至熱火隊，布朗（Jaylen Brown）被交易到76人，詹姆斯（LeBron James）加盟76人隊，雷納德（Kawhi Leonard）預計被交易至暴龍隊，但密約案仍在調查，不一定能達成。

ESPN預測東區前5名是尼克（53勝29敗）、活塞（53勝29敗）、騎士（51勝31敗）、76人（50勝32敗）、塞爾蒂克（48勝34敗）。前4名都有理由相信，自己能憑天賦和陣容延續性站上東區第一。健康狀況與陣容磨合是76人最大隱憂，但如果一切順利，76人上限是東區所有球隊中最高。塞爾蒂克要指望喬治（Paul George）保持健康、盡量避免傷勢。

東區6至15名則預測老鷹（47勝35敗）、熱火（47勝35敗）、暴龍（45勝37敗）、溜馬（44勝38敗）、魔術（44勝38敗）、黃蜂（34勝48敗）、巫師（31勝51敗）、公牛（31勝51敗）、公鹿（25勝57敗）、籃網（18勝64敗）。熱火和暴龍分別獲得安戴托昆波和雷納德，兩隊都將自己視為頂尖競爭者，前提是這些球星的健康狀況。

ESPN預測西區前5名是馬刺（62勝20敗）、雷霆（60勝22敗）、金塊（51勝31敗）、火箭隊（51勝31敗）灰狼（50勝32敗）。馬刺休賽季升級陣容簽下哈里斯（Tobias Harris），同時保留原班人馬；反觀雷霆失去多特（Luguentz Dort）、喬伊（Isaiah Joe）和維金斯（Aaron Wiggins）。永遠不能忽視約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，但金塊休賽季最大的動作是用德羅展（DeMar DeRozan）替換華森（Peyton Watson）。

西區6至15名則預測湖人（45勝37敗）、拓荒者（43勝39敗）太陽隊（42勝40敗）勇士（35勝47敗）、爵士（34勝48敗）、快艇（33勝49敗）、獨行俠（32勝50敗）、灰熊（27勝55敗）、鵜鶘（25勝57敗）、國王（19勝63敗）。詹姆斯離開後，唐西奇（Luka Doncic）將面臨帶領湖人進入前6的挑戰。勇士錯過詹姆斯，休賽期竟悄悄，但夏季聯賽倫德伯格（Yaxel Lendeborg）展現潛力，成績將取決巴特勒（Jimmy Butler）復出的速度。爵士過去3季合計只贏70勝，現在終於看起來準備好迎接新賽季競爭。

ESPN預測戰績：

東區：

1、尼克（53勝29敗）

2、活塞（53勝29敗）

3、騎士（51勝31敗）

4、76人（50勝32敗）

5、塞爾蒂克（48勝34敗）

6、老鷹（47勝35敗）

7、熱火（47勝35敗）

8、暴龍（45勝37敗）

9、溜馬（44勝38敗）

10、魔術（44勝38敗）

11、黃蜂（34勝48敗）

12、巫師（31勝51敗）

13、公牛（31勝51敗）

14、公鹿（25勝57敗）

15、籃網（18勝64敗）

西區：

1、馬刺（62勝20敗）

2、雷霆（60勝22敗）

3、金塊（51勝31敗）

4、火箭（51勝31敗）

5、灰狼（50勝32敗）

6、湖人（45勝37敗）

7、拓荒者（43勝39敗）

8、太陽（42勝40敗）

9、勇士（35勝47敗）

10、爵士（34勝48敗）

11、快艇（33勝49敗）

12、獨行俠（32勝50敗）

13、灰熊（27勝55敗）

14、鵜鶘（25勝57敗）

15、國王（19勝63敗）

湖人 勇士 76人

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