NBA／76人50勝、湖人46勝、勇士35勝 ESPN預測新賽季戰績排名

今年休賽季聯盟眾多球星轉隊，不過ESPN更新2026-27賽季戰績預測，被看好的球隊仍是雷霆、馬刺、尼克和活塞隊等上季頂尖強隊。

東區版圖大幅變動，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被交易至熱火隊，布朗（Jaylen Brown）被交易到76人，詹姆斯（LeBron James）加盟76人隊，雷納德（Kawhi Leonard）預計被交易至暴龍隊，但密約案仍在調查，不一定能達成。

ESPN預測東區前5名是尼克（53勝29敗）、活塞（53勝29敗）、騎士（51勝31敗）、76人（50勝32敗）、塞爾蒂克（48勝34敗）。前4名都有理由相信，自己能憑天賦和陣容延續性站上東區第一。健康狀況與陣容磨合是76人最大隱憂，但如果一切順利，76人上限是東區所有球隊中最高。塞爾蒂克要指望喬治（Paul George）保持健康、盡量避免傷勢。

東區6至15名則預測老鷹（47勝35敗）、熱火（47勝35敗）、暴龍（45勝37敗）、溜馬（44勝38敗）、魔術（44勝38敗）、黃蜂（34勝48敗）、巫師（31勝51敗）、公牛（31勝51敗）、公鹿（25勝57敗）、籃網（18勝64敗）。熱火和暴龍分別獲得安戴托昆波和雷納德，兩隊都將自己視為頂尖競爭者，前提是這些球星的健康狀況。

ESPN預測西區前5名是馬刺（62勝20敗）、雷霆（60勝22敗）、金塊（51勝31敗）、火箭隊（51勝31敗）灰狼（50勝32敗）。馬刺休賽季升級陣容簽下哈里斯（Tobias Harris），同時保留原班人馬；反觀雷霆失去多特（Luguentz Dort）、喬伊（Isaiah Joe）和維金斯（Aaron Wiggins）。永遠不能忽視約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，但金塊休賽季最大的動作是用德羅展（DeMar DeRozan）替換華森（Peyton Watson）。

西區6至15名則預測湖人（45勝37敗）、拓荒者（43勝39敗）太陽隊（42勝40敗）勇士（35勝47敗）、爵士（34勝48敗）、快艇（33勝49敗）、獨行俠（32勝50敗）、灰熊（27勝55敗）、鵜鶘（25勝57敗）、國王（19勝63敗）。詹姆斯離開後，唐西奇（Luka Doncic）將面臨帶領湖人進入前6的挑戰。勇士錯過詹姆斯，休賽期竟悄悄，但夏季聯賽倫德伯格（Yaxel Lendeborg）展現潛力，成績將取決巴特勒（Jimmy Butler）復出的速度。爵士過去3季合計只贏70勝，現在終於看起來準備好迎接新賽季競爭。