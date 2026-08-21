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NBA／曬「林來瘋」隊友合照 林書豪感謝丹東尼：徹底改變我的人生軌跡

聯合新聞網／ 綜合報導
丹東尼、林書豪。截圖自林書豪IG
丹東尼、林書豪。截圖自林書豪IG

傳奇教頭「跑轟大師」丹東尼（Mike D'Antoni）日前正式入選籃球名人堂，「哈佛小子」林書豪今天在社群平台發文感謝丹東尼，徹底改變他的人生軌跡。

林書豪日前與尼克隊「林來瘋」的隊友，一起到現場恭喜丹東尼入選名人堂，除了也入選名人堂的史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire），還和神射手諾瓦克（Steve Novak）和藍領內線傑佛瑞斯（Jared Jeffries）合影留念。

史陶德邁爾、傑佛瑞斯、林書豪、諾瓦克。截圖自林書豪IG
史陶德邁爾、傑佛瑞斯、林書豪、諾瓦克。截圖自林書豪IG

林書豪在社群平台曬出與恩師的合照並感性表示，「丹東尼教練，真的很謝謝你徹底改變了我的人生軌跡。當年我甚至還沒從大學畢業，第一次為尼克試訓時，你就在我心裡種下『我是一名NBA球員』的信念。你告訴我，那是你看過最棒的選秀前試訓之一。從那刻開始，我才真的開始相信，自己屬於這個聯盟。」

「上帝安排我走了一條很瘋狂的路，讓我們兩年後又再次相遇。你給了我信心，給了瘋狂等級的自主權，甚至在我不覺得自己配得上的時候，把整隊的進攻鑰匙交到我手上。你鼓勵我去犯錯，因為你知道，只要我敢從鳥巢跳出去，最後一定會學會怎麼飛。恭喜你入選名人堂！沒有比你更值得這份榮耀的教練和好人了。」

丹東尼當天有向台下的林書豪致意，「紐約是特別的地方，在我職業生涯中最難忘的時刻之一，就是紐約人心目中難忘的記憶，『林來瘋』。」

林書豪 林來瘋 尼克

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