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NBA／厄文若擁有「一條件」能超越喬丹？提格大膽直言：完全沒有弱點

聯合新聞網／ 綜合報導
提格大膽表示，厄文若擁有6呎6吋的身高，強度甚至超越喬丹。 路透。
提格大膽表示，厄文若擁有6呎6吋的身高，強度甚至超越喬丹。 路透。

曾被譽為NBA史上「最華麗運球手」的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）即將回歸，近日前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）甚至大膽表示，如果厄文擁有6呎6吋（約198公分）的身高，強度甚至超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

提格近日在《Club 520 Podcast》談到厄文時，對他的進攻技術給予最高等級的評價，認為唯一限制厄文的僅有身材條件。

「沒有什麼事情是他做不到的。兄弟，他到底有什麼做不到？你告訴我，有哪一件事情是他做不到的？他根本不害怕關鍵時刻。如果他有6呎6吋，他的比賽就完全沒有弱點。」

當話題進一步延伸到，如果厄文真的擁有6呎6吋身高，究竟能夠達到什麼樣的歷史高度時，提格甚至認為答案超越喬丹，「如果厄文有6呎6吋，他會比喬丹更強。」

這樣的說法雖然相當驚人，但厄文的個人技術長年以來確實受到不少NBA球員推崇。尤其是他的運球能力、左右手終結技巧、籃下腳步、中距離投射、三分球以及單打創造空間能力，讓他即使沒有頂尖鋒線球員的身材條件，仍能長期成為聯盟最難防守的後衛之一。

當然，「6呎6吋版本的厄文」本身就是一項假設性的討論。厄文之所以能夠擁有如此驚人的控球節奏、敏捷度與變向能力，某種程度上也與他的身材及重心有關，因此如果直接增加身高，能否完全保留現在的運球與靈活性，自然無法真正得到答案。

現年34歲的厄文也將迎來生涯另一項重大挑戰，由於先前接受前十字韌帶手術，他整個2025-26賽季都沒有出賽，如今經過漫長復健，預計將在2026-27賽季重新回到獨行俠陣容。

對獨行俠而言，厄文的回歸尤其重要。球隊新賽季將由新任總教練梅伊（Dusty May）掌兵符，而「旗子哥」佛雷格（Cooper Flagg）身旁也需要一名能夠持球創造機會、在關鍵時刻接管進攻的後場搭檔。

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