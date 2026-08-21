快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／歷史地位不如艾倫？湯普森怒嗆：沒KD我是勇士二號得分手

聯合新聞網／ 綜合報導
艾倫、湯普森。美聯社（合成照）
艾倫、湯普森。美聯社（合成照）

最近有球迷認為名人堂神射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）歷史地位，高於獨行俠隊神射手湯普森Klay Thompson）。湯普森對這個說法不以為然，在社群平台留言反駁這球迷的看法。

Podcast節目《Swish List》討論湯普森與艾倫誰才是歷史地位更高的球員，有些球迷拿兩人得分數據比較，艾倫生涯平均得分和總得分都優於湯普森，不過湯普森強調，這反映兩人所處的環境不同。

湯普森曾在勇士隊奪下4冠，其中2冠是在沒有杜蘭特（Kevin Durant）時拿下，湯普森表示，「你們知道吧？在沒有KD的情況下，我可是兩支冠軍球隊的二號得分手，你們是希望我去一支爛隊，刷一堆沒意義的數據嗎？那很簡單啦，兄弟。」

有球迷淡化湯普森在勇士取得的成就，湯普森提出自己2016年季後賽的數據，「我2016年季後賽可是總得分第一耶，你們這些只會看熱鬧的球迷。」

艾倫生涯10度入選明星賽，曾在塞爾蒂克和熱火隊奪冠，年度第二隊和第三隊各入選過1次。例行賽共出賽1300場，平均得到18.9分4.1籃板3.4助攻，三分命中率40%，累積投進2973顆三分球歷史第3，湯普森以2899顆緊追在後。

艾倫2007-08賽季加入塞爾蒂克隊之前，幾乎都擔任球隊頭號得分手。艾倫2012-13賽季轉戰熱火隊已是生涯晚期，但2013年總冠軍賽G6第四節砍進追平底角三分，幫助熱火延長賽獲勝，並且在G7奪下冠軍。

艾倫 湯普森 Klay Thompson 勇士

相關新聞

NBA／曬「林來瘋」隊友合照 林書豪感謝丹東尼：徹底改變我的人生軌跡

傳奇教頭「跑轟大師」丹東尼（Mike D'Antoni）日前正式入選籃球名人堂，「哈佛小子」林書豪今天在社群平台發文感謝丹東尼，徹底改變他的人生軌跡。

NBA／厄文若擁有「一條件」能超越喬丹？提格大膽直言：完全沒有弱點

曾被譽為NBA史上「最華麗運球手」的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）即將回歸，近日前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）甚至大膽表示，如果厄文擁有6呎6吋（約198公分）的身高，強度甚至超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

NBA／歷史地位不如艾倫？湯普森怒嗆：沒KD我是勇士二號得分手

最近有球迷認為名人堂神射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）歷史地位，高於勇士隊4冠神射手湯普森（Klay Thompson）。湯普森對這個說法不以為然，在社群平台留言反駁這球迷的看法。

NBA／克勞德生涯首度轉戰歐洲聯賽 與溫班亞瑪老東家簽約

現年36歲的前鋒克勞德（Jae Crowder）找到新東家，將轉戰法國聯賽ASVEL維勒班（LDLC ASVEL-Villeurbanne），這是他首次前往歐洲打球。

NBA／「從未見過兒子」仍要付錢！法院判愛德華每月付42萬扶養費

灰狼當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）再度因場外官司成為焦點，根據《TMZ》取得的法院文件，他將每月支付約1.4萬美元（約新台幣42萬元）扶養費給前女友德斯克羅奇斯（Alexandria Descroches），用於扶養這名自己曾坦承「從未見過」的兒子。

NBA／前運動訓練師控遭孕歧視 國王否認指控強烈抗辯

NBA國王隊爆出職場爭議，前球隊助理運動訓練師李伊（Crystal Lee）近日向加州高等法院提出訴訟，指控國王球團及運動健康資深總監蘭德哈瓦（Jaspreet Randhawa）涉嫌懷孕歧視、性騷擾、報復性降職及非法解僱，對此，國王隊透過律師嚴正否認，強調將在司法程序中強烈抗辯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。