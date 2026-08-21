NBA／歷史地位不如艾倫？湯普森怒嗆：沒KD我是勇士二號得分手

最近有球迷認為名人堂神射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）歷史地位，高於獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）。湯普森對這個說法不以為然，在社群平台留言反駁這球迷的看法。

Podcast節目《Swish List》討論湯普森與艾倫誰才是歷史地位更高的球員，有些球迷拿兩人得分數據比較，艾倫生涯平均得分和總得分都優於湯普森，不過湯普森強調，這反映兩人所處的環境不同。

湯普森曾在勇士隊奪下4冠，其中2冠是在沒有杜蘭特（Kevin Durant）時拿下，湯普森表示，「你們知道吧？在沒有KD的情況下，我可是兩支冠軍球隊的二號得分手，你們是希望我去一支爛隊，刷一堆沒意義的數據嗎？那很簡單啦，兄弟。」

有球迷淡化湯普森在勇士取得的成就，湯普森提出自己2016年季後賽的數據，「我2016年季後賽可是總得分第一耶，你們這些只會看熱鬧的球迷。」

艾倫生涯10度入選明星賽，曾在塞爾蒂克和熱火隊奪冠，年度第二隊和第三隊各入選過1次。例行賽共出賽1300場，平均得到18.9分4.1籃板3.4助攻，三分命中率40%，累積投進2973顆三分球歷史第3，湯普森以2899顆緊追在後。

艾倫2007-08賽季加入塞爾蒂克隊之前，幾乎都擔任球隊頭號得分手。艾倫2012-13賽季轉戰熱火隊已是生涯晚期，但2013年總冠軍賽G6第四節砍進追平底角三分，幫助熱火延長賽獲勝，並且在G7奪下冠軍。