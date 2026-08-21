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NBA／克勞德生涯首度轉戰歐洲聯賽 與溫班亞瑪老東家簽約
現年36歲的前鋒克勞德（Jae Crowder）找到新東家，將轉戰法國聯賽ASVEL維勒班（LDLC ASVEL-Villeurbanne），這是他首次前往歐洲打球。
ASVEL球團主席兼總教練是NBA名人堂控衛帕克（Tony Parker），馬刺隊巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）17歲時曾效力這支球隊。日前該球隊也網羅「澳洲王」米爾斯（Patty Mills），如今再簽下克勞德，組成前NBA連線。
克勞德2012年選秀第34順位被選中，例行賽總共出戰812場，平均得到9.3分4.2籃板，主要擔任綠葉球員的他，曾效力獨行俠、塞爾蒂克、爵士、騎士、灰熊、熱火、太陽、公鹿和國王隊，克勞德最後一次在NBA出賽是2024-25賽季，今年3月曾到波多黎各聯賽打球。
克勞德有812場NBA例行賽和115場NBA季後賽經驗，曾2次闖進總冠軍賽，但沒有冠軍。ASVEL強調克勞德擁有的經驗、個性、防守積極性及勝利心態，是簽下他的主因。
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