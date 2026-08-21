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MLB／「從未見過兒子」仍要付錢！法院判愛德華每月付42萬扶養費

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華將每月支付約1.4萬美元扶養費給前女友，用於扶養「從未見過」的兒子。 美聯社
愛德華將每月支付約1.4萬美元扶養費給前女友，用於扶養「從未見過」的兒子。 美聯社

灰狼當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）再度因場外官司成為焦點，根據《TMZ》取得的法院文件，他將每月支付約1.4萬美元（約新台幣42萬元）扶養費給前女友德斯克羅奇斯（Alexandria Descroches），用於扶養這名自己曾坦承「從未見過」的兒子。

根據法院文件，這筆每月約1.4萬美元的撫養費，是依照愛德華茲龐大的收入計算而來。他的月收入接近480萬美元，每月光是餐飲支出就高達約3.1萬美元，娛樂開銷約7萬美元，度假費用也約3萬美元，因此最終金額遠高於一般計算標準下約3200美元的基本數額。

除了每月撫養費之外，法院還命令愛德華購買一份約260萬美元的人壽保險，並指定德斯克羅奇斯為主要受益人，同時還必須支付超過2.1萬美元的對方法律費用。

此外，德斯克羅奇斯原本向法院申請更高的撫養費。文件指出，她目前每月收入僅約1016美元，並在庭上表示希望未來能完成大學學業，以便有更好的能力扶養孩子。

兩人的兒子名叫阿米爾（Amir），出生於2023年。法院文件中最引人關注的一點，是愛德華茲在宣誓作證時承認，自己從未親自見過兒子，而且目前也沒有尋求任何形式的監護或探視安排。

事實上，這並不是愛德華近期唯一一樁子女撫養費案件。根據《TMZ》先前報導，他另外還被法院命令，每月支付約3000美元給另一名孩子的母親霍華德（Ayesha Howard），用於扶養兩人的女兒。

年僅25歲的愛德華近年已經成長為NBA最受矚目的年輕球星之一，並率領灰狼連續在季後賽取得突破。不過，場外的親子與法律問題也持續受到美國媒體關注。

灰狼 愛德華

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