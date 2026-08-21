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NBA／前運動訓練師控遭孕歧視 國王否認指控強烈抗辯
NBA國王隊爆出職場爭議，前球隊助理運動訓練師李伊（Crystal Lee）近日向加州高等法院提出訴訟，指控國王球團及運動健康資深總監蘭德哈瓦（Jaspreet Randhawa）涉嫌懷孕歧視、性騷擾、報復性降職及非法解僱，對此，國王隊透過律師嚴正否認，強調將在司法程序中強烈抗辯。
自2022至2025年間任職於國王的李伊在訴狀中揭露，當她告知蘭德哈瓦懷孕消息時，對方竟冷嘲熱諷稱「妳完蛋了」、「生完孩子人生就毀了」，並營造出「不加班就是不夠投入」的血汗職場文化。李伊指出，自2023年懷孕第二孕期起，球團便停止安排她隨隊出征客場，後續更將其降職為可遠距辦公的行政職位。
儘管球團曾承諾產後將恢復其原職，但李伊在2023-24賽季重返崗位後，不僅客場隨隊請求屢屢被拒，球團更另聘與升遷他人填補職缺，後來她甚至被抽離運動訓練師職務，連接觸球員治療的權利都遭剝奪。
訴狀更指控，李伊於2025年向球團管理層與人力資源部門反映遭受歧視時，高層竟回以「無法容忍抱怨者」，隨後在不滿一個月內，球團便以「績效未達預期」為由將其解僱。
面對指控，國王代表律師加布里爾森（Alexis Gabrielson）發布聲明駁斥，強調國王高度重視職場平等與尊重，絕不接受該名「不滿的前員工」對球團的指控與扭曲描述，並表示因案件已進入法律程序，暫不作進一步評論。
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