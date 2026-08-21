NBA／替補悍將離開金塊拿大約 約柯奇送祝福：華森應得的

金塊昨日透過先簽後換將上季迎來突破的23歲前鋒華森（Peyton Watson）送往騎士。正代表塞爾維亞國家隊出賽的3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic），今日首度談到昔日隊友離隊，坦言球隊肯定會想念華森，也替小老弟成功爭取到大合約感到開心。

「我替華森感到高興，這是他應得的。我們會想念他的能量以及他的球技。」約柯奇坦言。

不過當記者進一步詢問，失去華森之後如何看待金塊接下來的新賽季，約柯奇並沒有提前替球隊的前景下定論，原因是現階段他的注意力完全放在塞爾維亞國家隊。

「我現在還沒有去想新賽季，我們必須先把眼前這些比賽打完。不過一切都會沒問題的。」

華森今年休賽季成為受限自由球員後，與金塊的續約談判始終沒有取得結果，最終雙方正式分道揚鑣，於一筆牽涉5隊的交易案中先簽後換送往騎士，簽下一紙4年8800萬美元、附帶球員選項的新合約，平均年薪來到2200萬美元，替漫長的受限自由市場等待正式畫下句點，金塊則獲得不受保護的2031年騎士的首輪選秀權、2032年國王的次輪選秀權，以及從巫師的里斯（Julian Reese）。

事實上，華森過去4個賽季都效力金塊，從一名上場時間有限的年輕球員逐漸成長為輪替重要成員，而他充滿活力的防守方式、運動能力以及近年逐漸開發出的進攻火力，也成為約柯奇身旁的重要戰力之一。

如今金塊不只失去華森，更是在交易中沒有直接換回任何球員，因此外界也開始質疑，這支過去幾年始終以總冠軍為目標的球隊，新賽季陣容深度是否已經受到明顯影響。

對金塊而言，放走華森並不是一個容易的決定。這名23歲前鋒上季迎來生涯重要突破，尤其在約柯奇因傷缺陣期間，一度扛起更多進攻責任，曾有一段時間場均得分突破20分，然而受到薪資與豪華稅壓力影響，金塊最終沒有選擇匹配華森在自由市場上的身價，只能透過先簽後換避免讓他毫無回報離隊。