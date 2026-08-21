NBA／塞爾維亞熱身賽險勝法國 約柯奇盛讚溫班亞瑪：有望成為GOAT

塞爾維亞在世界盃資格賽前的熱身賽以90：87險勝法國，金塊3屆MVP球星約柯奇（Nikola Jokic）繳出20分、9籃板、8助攻、3抄截的全能表現。不過比賽結束後，約柯奇不僅直接否認兩人形成「宿敵關係」，更讚賞法國馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望成為「史上最佳球員」。

面對擁有溫班亞瑪以及戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區的法國，約柯奇坦言這支球隊無論陣容配置或打法都相當特殊。

「對我們來說，這是一場很好的測試，我們面對的是一支很有實力的對手，而且他們還缺少幾名效力歐洲聯賽以及NBA的球員。」

「他們是一支非常不尋常的球隊，尤其是擁有溫班亞瑪和戈貝爾。他們非常危險，不過大部分時間我們都成功控制住比賽，直到後來出現一段低潮。最終而言，這對我們來說是一場很好的比賽。」

然而真正受到外界關注的，是約柯奇談到溫班亞瑪時給出的評價，「他是一個非常特別的對手，因為無論作為一名球員，還是作為一個人，他都是獨一無二的。我不會把他視為自己的競爭對手，我也不會把這件事情當成私人之間的較量。我會不會因此更加認真一點？不會，我認為自己對待每一場比賽的方式都是一樣的。」

接著約柯奇更給出極高評價，「他有機會成為我們有史以來看過最獨特的籃球員。」

約柯奇認為，溫班亞瑪最終能夠達到什麼高度，接下來真正的關鍵將取決於他如何持續開發自己的天賦，包括適應比賽、訓練態度、找到最適合自己的進攻位置，以及如何照顧自己的身體。

「所以這只取決於他未來能夠適應得多好、能夠多努力訓練、能不能更好地到達自己想要的位置，以及能不能好好照顧自己的身體。所以，他絕對有機會成為史上最佳球員。」

溫班亞瑪近幾個月確實持續累積驚人成就，不僅生涯首度拿下年度最佳防守球員，而且是以全票之姿獲獎，更率領馬刺睽違11年重新闖進NBA總冠軍賽。儘管最終馬刺以1：4不敵尼克無緣總冠軍，他在NBA球季結束後並沒有休息太久，隨即投入法國國家隊備戰，近期更被任命為世界盃資格賽的法國隊長，同時成為《NBA 2K27》標準版封面球星。

不過這次與約柯奇正面交手，溫班亞瑪的個人數據並不算突出，全場出賽24分鐘僅得到10分、4籃板，同時發生6次失誤，但仍留下幾個精彩畫面，其中一次更直接封阻約柯奇的上籃。

儘管塞爾維亞在末段一度失去對比賽的控制，最終仍成功笑到最後，以90：87驚險擊敗法國，替接下來的世界盃資格賽完成一次重要測試，兩支球隊也預計還將再次進行一場熱身賽，隨後正式投入世界盃資格賽。