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NBA／生技大亨黃馨祥拒售4％股權 巴斯家族經營時代擬正式落幕
NBA豪門湖人經營權爭奪戰持續發酵，隨著原大股東沃爾特（Mark Walter）將多數股權轉手給迪士尼執行長艾格（Bob Iger）與庫許納（Josh Kushner），湖人經營層面臨大幅震盪，不過持有球隊4%股權的少數股東、生技大亨黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）透過律師明確表態，絕對不會出售手中股權，並將全力支持新經營團隊。
現年74歲的黃馨祥，於2010年自傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）手中購入這4%湖人股權，身價超過150億美元的他，不僅是生技醫學界巨擘，也是湖人的忠實擁護者。
其家族律師肯沃斯（Chuck Kenworthy）在今天向《ESPN》證實，黃馨祥並無賣股打算，「我們與艾格、庫許納都是好朋友，交易完成後將成為積極且有建設性的合作夥伴，期待一同迎接更多冠軍年份。」
相較於黃馨祥的堅定留任，巴斯家族內部卻爆發分裂危機，除了現任球隊負責人珍妮巴斯（Jeanie Buss）堅持留守外，其餘五位兄弟姊妹已達成共識，擬依125億美元的球隊估值出售剩餘的17.8%股權。
依據聯盟規定，擔任球隊代表需持有至少15%股權，若其手足順利出脫持股，珍妮持股將降至不足3%，屆時若想維繫經營權，勢必得向外部買回至少12%股權，然而在黃馨祥明確表態「不賣」後，珍妮想從少數股東手中湊齊股權的難度恐將大增。
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