NBA／美媒：球星哈登同意新合約 3年近31億元續留騎士

美國職籃NBA明星後衛「大鬍子」哈登的經紀人今天告訴體育媒體ESPN，哈登已同意與克里夫蘭騎士簽下一份為期3年、價值9700萬美元（約新台幣30億9440萬元）的新合約。

路透社報導，哈登（James Harden）曾榮膺NBA年度最有價值球員（MVP），11度入選全明星賽。

ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）寫道，現在哈登的生涯總薪資將達到5.11億美元，使其成為NBA史上第4位生涯總收入突破5億美元的球員，加入費城76人的詹姆斯（LeBron James）、休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（StephenCurry）的行列。

根據哈登的經紀人，新合約包含2028-29賽季的球員選擇權以及交易補償金。

騎士昨天才傳出透過多方交易，從丹佛金塊換來前鋒華森（Peyton Watson），交易也涉及洛杉磯快艇。

哈登本月26日將滿37歲，他在今年夏天放棄原合約中價值4230萬美元的球員選擇權，希望藉此爭取一份多年合約。

騎士在2月交易截止日前從快艇取得哈登，並將同為全明星後衛的賈蘭德（Darius Garland）送往洛杉磯。

哈登代表騎士出賽26場例行賽，平均每場貢獻20.5分和7.7次助攻。

他在NBA例行賽累計出賽1221場，其中1007場先發，生涯場均24.0分、5.6籃板和7.3助攻，曾效力於奧克拉荷馬雷霆（2009-12）、火箭（2012-2021）、布魯克林籃網（2021-22）、76人（2022-23）、快艇（2023-26）以及騎士。